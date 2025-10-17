Taller familiar para conocer la figura de Isabel II

J. Z. ormaiztegi. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Museo Zumalakarregi celebra esta tarde un taller especial dedicado a Isabel II, una figura clave de la historia del siglo XIX. La cita tendrá lugar de 16.30 a 18.30 horas en el museo.

Con motivo del 195 aniversario del nacimiento de Isabel II, el día 10, el museo propone una visita temática para conocer sus exposiciones desde una perspectiva diferente. Durante la actividad, se relatará la vida de la reina y su influencia en la historia contemporánea de España, época que el museo aborda junto con las guerras carlistas.

El taller está dirigido a familias y público general, y busca ofrecer una experiencia didáctica y participativa. Las personas interesadas en asistir deben realizar inscripción previa a través del correo electrónico mzumalakarregi@gipuzkoa.eus.