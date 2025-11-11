La plataforma Stop Sondeos denuncia en Idiazabal el impacto ambiental del nuevo trazado del TAV

La polémica por el Tren de Alta Velocidad ha vuelto hoy al primer plano en Goierri. A las doce del mediodía, frente al Ayuntamiento de ... Idiazabal, los miembros de la plataforma Stop Sondeos – No al TAV han ofrecido una rueda de prensa para denunciar el impacto ambiental del nuevo trazado que se baraja en el entorno de Etzegarate. Bajo el lema 'Agotando las fuentes y el bienestar de la ciudadanía, a alta velocidad', los portavoces han expresado su preocupación por lo que consideran «una nueva maniobra para imponer el proyecto sin escuchar la voz de los vecinos ni de los ayuntamientos afectados».

Según han explicado, aunque el Ministerio de Transportes anunció en octubre la realización de siete nuevos sondeos en Bakaiku, Ataun, Idiazabal y Beasain, «no hay transparencia sobre cómo ni cuándo se ejecutarán», y han denunciado que «la empresa adjudicataria contará con seguridad privada, lo que muestra la falta de diálogo con el territorio». Han recordado además que, pese a que el ministro Óscar Puente defendió que la nueva alternativa «no afecta al Parque Natural de Aralar», los puntos de sondeo previstos en Ataun se sitúan muy cerca del límite del espacio protegido y el trazado «fragmentará el corredor ecológico entre Aralar y Aizkorri-Aratz».

Uno de los portavoces ha subrayado que «nos dicen que el trazado es menos impactante, pero se pasa de un túnel de 22,5 kilómetros a uno de 20, por lo que las afecciones ambientales son prácticamente las mismas». Han añadido también que «están agotando las fuentes naturales y el bienestar de la ciudadanía a alta velocidad». Por ello, desde la plataforma hacen un llamamiento a los ayuntamientos de Beasain, Ataun, Idiazabal y Bakaiku para que «no colaboren ni autoricen los trabajos de sondeo», y animan a la ciudadanía a movilizarse.

En este sentido, han anunciado la organización de una marcha de montaña el próximo domingo 23 de noviembre. La salida será a las 9.30 desde la plaza de Idiazabal, con un recorrido circular de 10 kilómetros y 500 metros de desnivel hasta el límite con Ataun. Durante la jornada, la hidrogeóloga Inma Mugerza explicará cómo el TAV puede afectar a las zonas kársticas, y los participantes disfrutarán de un relato de seres mitológicos, un almuerzo con productos locales y la música de trikitilaris y panderojoles. Asimismo, el 26 de noviembre Mugerza ofrecerá una conferencia en el Ayuntamiento de Ataun sobre las principales afecciones del proyecto en la zona.

Los representantes de Stop Sondeos han concluido la rueda de prensa pidiendo «vigilancia y participación activa» a los vecinos de Goierri y Sakana, recordando que pueden avisar al teléfono 656 711 130 o a los ayuntamientos en caso de detectar movimientos sospechosos en los terrenos afectados. «Paremos los sondeos, paremos el TAV», ha reclamado al finalizar la comparecencia.