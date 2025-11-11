Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de la plataforma Stop Sondeos. J.Z.

La plataforma Stop Sondeos denuncia en Idiazabal el impacto ambiental del nuevo trazado del TAV

Los representantes critican la falta de transparencia del Ministerio y llaman a los ayuntamientos de Goierri y Sakana a no colaborar con las obras

Josu Zabala Barandiaran

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

La polémica por el Tren de Alta Velocidad ha vuelto hoy al primer plano en Goierri. A las doce del mediodía, frente al Ayuntamiento de ... Idiazabal, los miembros de la plataforma Stop Sondeos – No al TAV han ofrecido una rueda de prensa para denunciar el impacto ambiental del nuevo trazado que se baraja en el entorno de Etzegarate. Bajo el lema 'Agotando las fuentes y el bienestar de la ciudadanía, a alta velocidad', los portavoces han expresado su preocupación por lo que consideran «una nueva maniobra para imponer el proyecto sin escuchar la voz de los vecinos ni de los ayuntamientos afectados».

