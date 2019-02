YA SIENTO TU PERFUME, CARNAVAL (IV) 1979. Antxon y su troupe, con una de sus características parodias. / MONTAJE ROYO JAVIER ZURUTUZA Jueves, 21 febrero 2019, 00:18

Hubo un tiempo en el que la presencia de la mujer en carnaval se limitaba a coser para su marido, ver el desfile y poco más. Feli Agirrezabala fue una de ellas. Desde pequeña, venía al carnaval de Tolosa, después de celebrar el de su Lizartza natal. Era pintora, y muy buena modista. Oficio que dejó cuando se casó y pasó a trabajar en la paquetería que su marido tenía en la pista de los patines. Allí pasaría media vida, trabajando y preparando los trajes, sombreros y artilugios tan peculiares que lucirían Antxon Izaguirre y su troupe. No les gustaban los trajes nuevos, ni tampoco alquilarlos. Con ropas viejas y trastos que recogían por ahí les bastaba. Antxon era gracioso y no necesitaba ni siquiera ensayar. Un año salieron con él las chicas del ambulatorio, las hermanas Casteres(Beatriz y Loli), y María Dolores Bello. Ensayaron durante días para nada. Todo les salió al revés. Quizás por eso fue más divertido.

PD 1. Antxon (1931-2006). No lo tuvo fácil en su niñez. Le gustaba disfrazarse de chica y sus aitas, Micaela Sasiain y Esteban Izaguirre, cristianos, apostólicos y romanos, no le dejaban. Antxon, que tenía 16 años, recurrió al viejo truco de vestirse en el portal, y p,alante...

¿Cómo era su carnaval? Impredecible. Yo le veía pasar por delante del bar, y nunca sabía de qué iba. Jamás se me habría ocurrido preguntárselo. Él, lo que quería, era divertirse y, sobre todo, que la gente disfrutara con él. Tanto le preocupaba esto, me contó su hija, que le mandaba de espía. «No te lo vas a creer», me dijo. El domingo por la mañana me decía: «Mézclate entre la gente y observa con qué se ríe más de lo que hago». Y luego, cuando venía a comer a casa, porque no era txikitero, le tenía que contar todo. Venía con toda la tropa y la ama les hacía una cazuela enorme de arroz, y así ella era feliz. No necesitaba más. Tenía el carnaval en casa.

PD 2. Antxon tuvo la suerte de tener en su grupo a lo mejor de cada casa, como se suele decir. J.M.Vallejo era un fenómeno en carnaval, pero durante el año, más serio que un cuadro colgado. De Txarratillas qué te voy a contar. De Rojo, de Paquito Orbegozo, el panadero de Urtzain, Ezpeleta, Ochito también salía con él, incluso Antxon Bandrés... Con éste tenía mucha afinidad. Los dos pensaban que nuestro carnaval tenía que ser libre, espontáneo y charanguero. Otro fichaje bueno fue el del Lute. Un día vio cómo se lo llevaba un municipal camino del calabozo. Antxon le miró. Se fue a donde el municipal y le dijo. «Tranquilo, yo respondo por él». Lo llevó a casa, le vistió, le dio de comer, y a saltar...

PD 3. Antxon, cómo no, tuvo sus ídolos. Los hermanos Marx, Cantinflas, Charlot... Y aunque nunca imitó a nadie, algo de ellos tuvo. En su pueblo admiró mucho a los Garikano, el conserje Gorostiaga, Chocano, Juanito Lope. Fue un hombre muy activo; aunque era muy acojonado, salió en becerradas, también fue calderero y el domingo de Piñata subía a Yurreamendi. Lo hacía llevando caramelos que los pasteleros le regalaban, para que los repartiera. Un día, el médico de Yurreamendi le dijo: «Antxon, gracias, pero no traigas más caramelos, andamos locos con los diabéticos».

PD 4. En este pueblo mío, un signo de cariño y popularidad es que te dediquen una habanera o una kalejira. En 1997, Luis Angel Tarragona le compuso una muy bonita. La letra, entre otras cosas, dice: «Antxon, persona muy querida, gracias por darnos tanta alegría y sonrisas durante toda tu vida». Estoy seguro de que Antxon, donde esté, habrá sido feliz viendo cómo sus nietas Uxue, Malen y María ganaban varios años el concurso de disfraces del Veleta, con sus viejos trajes arreglados por la amoña Feli.

¿Qué pensaría Antxon del carnaval de ahora, con tanto ruido? «Eso no es de ahora», me dijo su hija. Antxon, huyendo de esta locura del volumen excesivo, hubo años en los que se fue a barrios como Amaroz, San Esteban..., cosa que le agradecieron mucho.

Zurutada. «Algo no va bien en una sociedad que va al gimnasio en coche para montar en una bici estática». Y no es chiste.