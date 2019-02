Fin de semana con protagonismo para la base Los conjuntos sénior femenino y masculino se enfrentaron a los respectivos líderes de sus grupos, sumando una derrota y un triunfo M. A. Viernes, 22 febrero 2019, 00:24

A falta de partidos en las categorías nacionales del club, con motivo de la celebración del campeonato de España de selecciones en el recinto deportivo de Las Rozas (Madrid), los equipos de las categorías de base y territorial del Lauburu KE cobraron todo el protagonismo de la jornada en este fin de semana.

Tanto el sénior femenino como el masculino curiosamente se enfrentaban a los líderes respectivos de sus categorías. Suertes muy diferentes para ambos, mientras el pasado viernes a la noche los entrenados por Txubel daban la sorpresa en Belabieta, ganando merecidamente al Euskalduna de Andoain por 2 goles a 0, dando un paso importante en su lucha por la salvación con un equipo extremadamente joven, donde los juveniles Álvaro, Asier y Gurru completaron la convocatoria y aportaban frescura a un equipo que compitió de tú a tú contra un equipo muy serio y con gran presencia y rendimiento a nivel físico, pero a los que se les atragantó la ordenada defensa piparrera.

No tendrían la misma suerte las chicas del Lauburu en su visita al Ordizia, líder indiscutible de la categoría al que no han conseguido superar todavía ni en liga ni en copa. El equipo se presentó bastante mermado y no pudo competir contra un Ordizia que ha metido la directa hacia el título de liga. Derrota contundente por 10 goles a 1 donde, además de felicitar al rival, no queda otra que seguir trabajando para intentar rehacerse en la próxima jornada.

Victorias por partida doble de los equipos cadetes del club, que se meten de lleno en la lucha por jugar el play-Off por el título, si bien la presente temporada será el campeón de la liga regular quien represente a Gipuzkoa en el campeonato de Euskadi, torneo que otorga una plaza para la fase previa del campeonato de España, donde el club ya vivió una bonita experiencia hace tres temporadas, en la campaña 15/16.

Visita clave del Lauburu Kadete 2003 a la pista del Erain, colideres ambos equipos de la categoría pero donde el equipo donostiarra tiene pendiente jugar un partido aplazado desde la primera jornada de liga, situación totalmente irregular e incomprensible. Desde el club se entiende que se deberían haber tomado medidas a su debido tiempo: el partido se tendrá que celebrar sin conocer el resultado de dicho partido aplazado, con la influencia que puede tener en la clasificación cuando quedarían tan solo 4 jornadas para terminar la liga regular.

Por último, en categoría infantil, empate a 2 goles en el derbi comarcal frente a los escolares de Herrikide, un punto que sabe a victoria tras tener que remontar el marcador, punto que deberán hacer bueno si queremos seguir en la lucha por el título en una nueva salida este próximo sábado, en esta ocasión frente al Antiguoko, equipo con el que está pendiente jugar el partido de ida en Ibarra y que casualmente se jugará este fin de semana, coincidiendo con el parón de la competición, por lo que en 7 días ambos equipos se enfrentarán dos veces.

Día de Caldereros

Los Caldereros llegarán hoy a Ibarra para recorrer sus calles a partir de las 18.00 horas desde la plaza San Bartolomé.

Excursión Bizi-Nahi

Organizan una salida a Castejón (Navarra) el 9 de marzo partiendo a las 9.00 horas y realizando una parada en Tafalla con tiempo libre. Al llegar a Castejón, los pasajeros contarán con tiempo libre, así como con una comida en el restaurante buffet Villa de Castejón. A la vuelta, posiblemente contarán con una parada en Pamplona. Las inscripciones ya están abiertas.