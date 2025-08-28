Tolosa Goierri'Sartu Kobara', familian igandea igarotzeko plan ezin hobea Lizarrusti inguruan
Goizeko 10:00etan hasiko da parketxean, eta mendiko oinetakoak eta linterna edo frontala eramatea gomendatzen da
Ataun.
Osteguna, 28 abuztua 2025, 20:38
Espeleologia familian egiteko, Aralarren murgiltzeko eta Lareoko kobazuloa lehen eskutik ezagutzeko txangoa antolatu du igande honetarako, abuztuak 31, Aralarko parketxeak. Goizeko 10:00etan hasiko da Lizarrustiko parketxean (Ataun) zailtasunik gabeko espeleologia esperientziaz gozatzeko.
«Lizarrustiko parketxetik abiatuta, poliki-poliki Aralarko erraietara eramango gaituen bideari ekingo diogu. Paseatzeko leku ezin aproposagoa da garai batean animaliek tiratutako bagonetak ibiltzen ziren bide lau hau. Pagadi zabala, bidezidor atsegina, erreka, arroila eta txondor plazaren bat aurkituko ditugu bidean. Eta, azkenik, Lareo urtegiko ingurune ederretara helduko gara».
«Handik gertu, zailtasunik gabeko espeleologia esperientzia bat bizitzeko aukera izango dugu. Hagin baten azpian kokatzen den Lareoko kobazuloan barneratuko gara. Aspaldi gure mendiotan bizi izandako gizakien azalean jarri ahal izango gara estalaktitatz eta estalagmitaz inguratuta gauden bitartean».
Lur azpiko altxor hauek ezagutzeko, Aralarko parketxeak plan eder hau proposatzen dizu familian edo lagun artean egiteko. Izena ematea beharrezkoa da, plazak mugatuak dira.
Antolakuntzatik nabarmendu duten bezala, aurrez izen ematea beharrezkoa izango da. Horretarako, nahi duen orok 943 180 335 edo 688 895 069 telefonoetara deitu edo lizarrusti@gipuzkoanatura.eus eta barandiaran@gipuzkoanatura.eus helbide elektronikoetara idatzi besterik ez du. Era berean, ibilaldia erosotasunez eta segurtasunez egiteko mendiko oinetakoak eta linterna edo frontala eramatea gomendatzen da. Ildo horretan, ibilaldian zehar eraman beharko diren kaskoak antolakuntzak jarriko dituela aurreratu dute.
