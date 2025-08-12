Sara Etxea bisitatzeko aukera egongo da larunbat honetan

Tolosa GoierriSara Etxea bisitatzeko aukera egongo da larunbat honetan
Amaia Núñez
ataun.
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:09
Barandiaran museoak Sara Etxera bisita gidatua antolatu du larunbat honetarako, abuztuaren 16rako, J.M. Barandiaran Fundazioarekin eta Ataungo Udalarekin elkarlanean.
Bisita gidatua Ataungo San Gregorio auzoan dagoen musotik abiatuko da 11:00etan. Bertan Jose Migel Barandiaranen bizitzaren eta lana ezagutuko dute bisitariek ikus-entzuneko baten bitartez. Jarraian, Sara etxeraino ibilaldia egingo da, 10-15 minutukoa, herri bidetik. Barandiaranen etxea eta bere eguneroko bizitzako txokoak zein objektuak ezagutuko dituzte han, joandako bidetik itzuliz museora itzuli aurretik.
Izen-ematea
Jose Migel Barandiaran erbestean bizi izan zen 17 urtez (1936-1953). Lapurdin bizi izan zen, horietako hamahiru Sara herrian, Bidartea etxean. 1953ko urrian itzuli zen jaioterrira eta Murkondo auzoan Sarako Bidartea etxea eredutzat hartuta egindako etxean eman zituen hil arteko urteak (1991), Pilar ilobarekin.
