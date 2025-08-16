Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Herriko bost gaztagileren ekoizpenak dastatu zituzten herritarrek, ardoekin batra. A. NÚÑEZ

Zerain

San Roke eguna Zerainen aurtengo jaiak ixteko

Ardo eta herriko gaztagileen gazta dastaketa egin zen plazan, dantza emanaldiaren ondoren

Amaia Núñez

Zerain

Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36

Ama Birjinaren biharamunean, San Roke eguna ospatu zuten zeraindarrek. Meza nagusiaren ondoren dantza emanaldia izan zen Solkie taldeko kideeen gidaritzapean, txistularien musikarekin.

Ondoren, usadioa jarraituz, herriko gaztagile ezberdinen gazta dastaketa egin zen, ardo txuri eta beltzekin. Aurten bost ekoizleek gaztak probatzeko aukera izan zuten bertaratuek: Aranburu, Barbara Haundi, Etxezarreta Anaiak, Garoa eta Muño. Aldi berean, herritarrentzako toka txapelketa antolatu zen.

Arratsaldean San Roke Bola txapelketa antolatu zen. Jarraian, bertso-triki poteoa egin zuten mozorroturik, Sebastian Lizaso eta Oihana Iguaranekin.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  4. 4 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  7. 7 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  8. 8

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  9. 9

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  10. 10

    Javi López, muy cerca del Betis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Roke eguna Zerainen aurtengo jaiak ixteko

San Roke eguna Zerainen aurtengo jaiak ixteko