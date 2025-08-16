San Roke eguna Zerainen aurtengo jaiak ixteko

ZerainSan Roke eguna Zerainen aurtengo jaiak ixteko
Ardo eta herriko gaztagileen gazta dastaketa egin zen plazan, dantza emanaldiaren ondoren
Zerain
Larunbata, 16 abuztua 2025, 20:36
Ama Birjinaren biharamunean, San Roke eguna ospatu zuten zeraindarrek. Meza nagusiaren ondoren dantza emanaldia izan zen Solkie taldeko kideeen gidaritzapean, txistularien musikarekin.
Ondoren, usadioa jarraituz, herriko gaztagile ezberdinen gazta dastaketa egin zen, ardo txuri eta beltzekin. Aurten bost ekoizleek gaztak probatzeko aukera izan zuten bertaratuek: Aranburu, Barbara Haundi, Etxezarreta Anaiak, Garoa eta Muño. Aldi berean, herritarrentzako toka txapelketa antolatu zen.
Arratsaldean San Roke Bola txapelketa antolatu zen. Jarraian, bertso-triki poteoa egin zuten mozorroturik, Sebastian Lizaso eta Oihana Iguaranekin.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.