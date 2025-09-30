San Migel jaiak giro bikainarekin ospatu zituzten asteburuan Ormaiztegin

LazkaoSan Migel jaiak giro bikainarekin ospatu zituzten asteburuan Ormaiztegin
Txirrindularitza, haur jolasak, herri kirolak eta gastronomia izan ziren larunbateko San Miguel eguneko ,protagonista nagusiak
Lazkao
Asteartea, 30 iraila 2025, 20:29
Larunbatean Ormaiztegi bete-betean murgildu zen San Migel jaien ospakizunetan. Egitarau zabalak herritarrak eta bisitariak batu zituen egun osoan zehar, kirol, jolas eta gastronomia lehiaketekin, eta giro alaia izan zen nagusi bai kaleetan, bai karpan, bai eliz atarian.
Goizeko 9:15ean eman zioten hasiera egunari, mendi bizikleta irteerarekin. Udaletxe aurretik abiatu ziren 84 parte-hartzaileek bi ibilbide izan zituzten aukeran: 12 kilometrokoa eta 25 kilometrokoa. Lasterketa ezbehar nabarmenik gabe ospatu zen, eta helmugan denek pozik amaitu zuten esperientzia. Txirrindulari guztien artean Ormaiztegiko Txirrinduen Lagunak elkarteak hainbat opari zozkatu zituen.
Ondoren, 10:30ean, Guraso Elkarteak txikienentzako jolasekin hartu zuen lekukoa. Sokatira, igel jokoa, harria botatzea eta bestelako joko tradizionalak antolatu zituzten, eta haurrek aukera izan zuten adinera egokitutako ariketa horiez gozatzeko bai karpan, bai eliz atarian.
Toka eta harrikalariak
Goizari jarraipena eman zion XXIII. Toka txapelketak. Gizarte etxean bildu ziren 59 lagun, bakoitzak zortzi tiraldi eginez. Mounir Ziani izan zen txapelduna, eta bigarren, Eneko Maiz.
Segidan, Xabin Ezkurdiaren omenez antolatutako I. Harrikalari txapelketa jokatu zen. Eguraldi eguzkitsua lagun, giro ederrean ospatu ziren bai emakumezkoen bai gizonezkoen txandak. Emakumeetan, 1.680 gramoko harriarekin, Nagore Ariztimuino izan zen garaile (15,10 metro) eta Leire Rodriguez bigarren (12,10 metro). Gizonezkoetan, berriz, 'Luxe' izena daraman 1.780 gramoko harri berria erabili zen, aurrekoa hautsi baitzen duela bi urte. Aitzol Kallejok errekorra ezarri zuen lehen saiakeran bertan, harria 31 metrora jaurtita. Oier Alustizak 30,20 metrora bota zuen eta bigarren postua eskuratu zuen.
Mus eta tortilla txapelketa
Arratsaldeko 16:00etan mus txapelketak hartu zuen protagonismoa. 19 bikote aurkeztu ziren, eta giro bikaina sortu zen eliz atarian. Finalaurrekoak eta finala plazako kioskoan jokatu ziren. Hirugarren izan ziren Txomin Bidegoien eta Simun Idiakez; txapeldunorde Iker Aban eta Martin Gisasola; eta garaipena, azkenik, Kevin Castaño eta Unai Munduaterentzat izan zen XXXIII. San Migel mus txapelketan.
Horren ostean XVII. Patata Tortilla Txapelketa jokatu zen, iaz baino parte-hartzaile gutxiagorekin: 11 bikote aurkeztu ziren. Herriko elkarte ugarik osatutako 9 laguneko epaimahaiak aurkeztutako 11 tortillak dastatu eta baloratu zituen, zaporea (0-10 puntura) eta itxura (0-5 puntura) bereiz baloratuta.
Nerea Magallanes eta Iris Muñoz izan ziren garaile, 104 punturekin. Bigarren, Belen Iza eta Lierni Unzurrunzaga (98 puntu), eta hirugarren postua berdinduta geratu zen: Sarai Gorostidi-Izaro Mendizabal eta Martin Irizar-Jesus Alberdi bikoteen artean (96na puntu). Irabazleek Zumalakarregi Museoak oparitutako bi mantal jaso zituzten, baita Ormaiztegiko Kuko jatetxean bi lagunentzako otordua eta Odolkiaren eguneko epaimahai lanetan parte hartzeko aukera ere.
Herri afaria eta festa giroa
Jarduera guztiak bukatuta, herri-afaria izan zen gaueko ekitaldi nagusia. Guztira 303 lagun bildu ziren karpan eta eliz atarian. Udalak jarri zituen tresneria, ura, sagardoa, ardoa eta hasierako txistorra zein odolkiak; gainerako jakiak, ordea, talde bakoitzak bere kasa ekarri zituen.
Afariaren ondoren, kantua eta dantza izan ziren nagusi Benta Zaharreko Mutilak taldearekin. Azken urteetan Ormaiztegin egin den kantaldirik jendetsuena izan zela azpimarratu dute antolatzaileek, eta herritarrek gogotsu gozatu zuten jai giroaz gauerdira arte. Horrela, egun eder baten ostean, ormaiztegiarrek datorren urtera bitartean agurtu zuten San Miguel eguna, urtetik urtera, indarra irabazten doana.
