San Migel festetako bigarren asteburua hasiko dute gaur

Tolosa GoierriSan Migel festetako bigarren asteburua hasiko dute gaur
Amasa-Villabonako, Anoetako, Arguedaseko, Irurako, Noaingo, Pasaiako eta Utergako erraldoien Topaketa egingo dute gaur arratsaldean
Amaia Núñez
IRURA.
Osteguna, 2 urria 2025, 20:12
Mozorro egunarekin abiatuko dute irurarrek San Migel jaietako bigarren asteburua gaur. Goizean buruhandi txikiak egongo dira haurrentzat 11:00etatik aurrera eta, ondoren, apar festa izango dute. Arratsaldean Amasa-Villabonako, Anoetako, Arguedaseko, Irurako, Noaingo, Pasaiako eta Utergako erraldoien topaketa egingo da, 18:00etatik aurrera trikitilariek eta gaiteroek alaituta. Ondoren, txistor-jatea herri-eskolaren aurreran Irurako Ikastolaren eskutik. Gauean, Play Back jaialdia egingo dute 22:30ean plazan eta, jarraian, zuzeneko musika emanaldia egongo dira txoznetan.
Bihar, larunbatarekin, 11:30etik aurrera emakumezkoen xare partida jokatuko da eta, ondoren, VII. San Migel Xare Irekia - Irurako Udala Saria torneoko finala trinketean. Gainera, 23 urtez azpiko Munduko Txapelketan parte hartu duten Irurako jokalariak omenduko dituzte. 14:00etan herri bazkaria egingo da plazan eta, segidan, musika dantzagarria jarriko du DJ Bullek. Gauean, berriz, jaiak agurtuko dituzte herensugearen erretzearekin 23:00etan. Jarraian, La Txama eta Auskalo taldeen kontzertuak.
Igandean jubilatuen eguna ospatuko dute. Eguerdian, Meza Nagusia eskainiko dute San Migel elizan eta, ondoren, bazkaria egingo dute. Bazkal ostean, berriz, musika dantzagarria izango da Joxe Mendizabalen eskutik.
Ongizate tailerra
Saioa Garmendiak 'Ongizate emozionala eta autozainketa' tailerra emango du ikasturte honetan. Bertan barne-lasaitasuna izan, konfiantza handitu, estresa eta kezkak gutxitu, eta osasuna eta bizipoza hobetzen erakutsiko du.
Garmendia ongizate emozionalean eta coach pertsonalean aditua da. Tailerrean parte hartzeko izena emateko epea irekita dago urriaren 10era bitartean. Gehienez ere 15 laguneko taldea osatuko dute, eta irurarrek lehentasuna izango dute.