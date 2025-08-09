Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paella bazkaria egingo da Kuadrillen egunean. NUÑEZ

Tolosa Goierri

San Bartolome jaietako Kuadrillen eguneko bazkariko txartelak salgai

Bazkaria eskolako patioan egingo eta tiketak udaletxean eskuratu ahal izango dira ostegunera bitartean

Amaia Núñez

ZEGAMA.

Larunbata, 9 abuztua 2025, 20:10

Aste batzuk bakarrik geratzen dira San Bartolome jaietarako eta jai batzordeak prest du jada egitaraua. Ohi bezala, kuadrillen eguna ez da faltako egitarauaren baitan. Abuztuaren 25ean, astelehenarekin ospatuko da aurten Kuadrillen eguna. Bazkaria ere izango da, Aitxuri herri eskolako patioan.

Aurten ere, bertan prestatutako paella ezberdinak egongo dira dastagai, baita begetala ere begetarianoentzat. Bazkarira joan nahi dutenentzako txartelak salgai daude jada udaletxean. Helduen menuak 20 euroko prezioa izango du eta haurrenak 10 euro. Txartelak erosteko azken eguna datorren osteguna, abuztuaren 14a izango da.

Kinto eguna

Datorren irailaren 13an Kinto Eguna ospatuko da Zegaman eta egun horretan bazkaltzeko leku bat pretatuko da herrian. Nahi duten kintoentzat katering zerbitzua eskainiko da. Norbaitek zerbitzu hori eskatu nahi badu edo informazio gehiagorako 630715633 teléfono zenbakira deitu beharko dute. Gaur da azken eguna.

