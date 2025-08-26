San Agustin egunean hasiko dituzte bihar aurtengo festak Berrobin

Tolosa GoierriSan Agustin egunean hasiko dituzte bihar aurtengo festak Berrobin
Eguerdian botako dute txupinazoa udaletxeko balkoitik herriko emakume baserritarrek
Amaia Núñez
BERROBI.
Asteartea, 26 abuztua 2025, 20:15
San Agustin egunarekin hasiko dituzte bihar herriko jaiak Berrobin. Igandera bitartean, lau eguneko egitarau zabala prestatu du Festa Batzordeak.
Bihar herriko musikarien Dianarekin emango diote hasiera egitarauari 10:30ean. Jarraian, Meza Nagusia eskainiko da elizan. Txupinazoa 12:00etan botako dute Udaletxeko balkoitik herriko emakume baserritarrek. Ondoren, buruhandiak aterako dira eta plazan toka txapelketa antolatuko du Bide Ona elkarteak.
Arratsaldean, herriko haurren arteko pilota partiduak jokatuko dira 16:30etik aurrera Urreburu frontoian. Segidan, jubenil mailako partidak egongo da. Unax Madina eta Aitor Karrerak osatutako bikoteak, Julen Insausti eta Aimar Segurolaren aurka jokatuko dute. Ondoren, sagardo dastaketa egingo da plazan, 18:00etan, Izer eta Narbaiza trikitilariek alaituta. Gauean, berriz, mozorro lehiaketa antolatuko da 22:30ean eta, segidan, Joxe Mendizabalekin dantzaldia.
Ostiralean, haurrentzako jolasak antolatuko ditu Guraso elkarteak 11:00etatik aurrera. Ondoren, jubilatuentzako hamaiketakoa eskainiko da Ostatuan, 13:00etan, Andonik alaituta. Gainera, 15:00etan, Berrobiko IV. Futbito Txapelketa antolatuko du Begi Gorri gaztetxeak eta, ondoren, merendola izango da. Iluntzea Iñigo Perurenak alaituko du, 19:00etatik aurrera. Herri afariaren ondoren, gauerdian Gozategi taldearekin dantzaldia hasiko da eta, jarraian Dj Jo T Txo.
Larunbatean, hilak 30ean, haurrentzako puzgarriak egongo dira goiz osoan, baita astoekin ibilaldiak Astotreken eskutik. Eguerdian Bonberoenea Txarangak alaituko du giroa, Bide Ona elkarteak antolatuta. Aldi berean, paella lehiaketa hasiko da eta, ondoren, kuadrilen arteko bazkari egongo da. Arratsaldean, bingoa antolatuko du Berrobiko Euskara taldeak eta, gauean, Iratzar taldearekin erromeria. Ondoren, Dj Osto.
Abuztuaren 31an, igandean, eguerdian txakolin dastaketa eta sardin-jana egingo da plazan. 15:30ean Mus Txapelketa herrikoia antolatuko du Bide Ona elkarteak eta 18:00etan herri kirol saioa hasiko da Eneko Saralegi, Iker Vicente, Paulo Azpiazu eta Ainhitze Zumetarekin. Iluntzean, zahagi ardoarekin amaituko dituzte festak, Karena musika taldeak alaituta.
