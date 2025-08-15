Sagardo dastaketak jendetza erakarri zuen

Tolosa GoierriSagardo dastaketak jendetza erakarri zuen
Ostirala, 15 abuztua 2025, 20:53
Ama Birjin egunean ohitura den bezala, sagardo dastaketa egin zen atzo Hernialden. Beroari aurre egiteko, frontoian egin zen lehiaketa baita dastaketa ere, txorizo pintxoz lagunduta. Euskal Sagardogileen elkarteko upategietako hainbat edari ezberdin dastatzeko aukera izan zuten bertara gerturatu ziren zaletuek. Bitartean, epaimahaiak ere sagardo guztiak dastatu zituen, aurtengo lehiaketako irabazlea aukeratzeko. Gaur goizean, berriz, artzain-txakur lehiaketaren bigarren edizioa antolatuko da.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.