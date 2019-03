«Rompieron moldes e inercias del pasado y abrieron el camino a otras mujeres» Bittori Zeberio y Arantxa Sorondo con los agasajos junto a la alcaldesa, Maite Izagirre. / ARRATIBEL Bittori Zeberio y Arantxa Sorondo, las dos primeras mujeres ediles del municipio | Fueron homenajeadas en un acto que congregó a numerosas personas que están y han estado vinculadas al Ayuntamiento IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Martes, 12 marzo 2019, 00:29

Bittori Zeberio y Arantxa Sorondo, las dos primeras mujeres concejalas del municipio después de la dictadura franquista, recibieron el sábado al mediodía un emotivo homenaje en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El acto congregó a numerosas personas que están y han estado vinculadas al Ayuntamiento, tanto la corporación actual, como a las anteriores alcaldesas: Barkartxo Tejeria, actual presidenta del Parlamento Vasco, y Maixabel Arrieta.

La actual alcadesa Maite Izagirre dio la bienvenida a Arantxa y Bittori en la entrada del Ayuntamiento y a continuación, todas las personas presentes acudieron tras ellas al Salón de Plenos. El acto comenzó con un aurresku y a continuación, Izagirre tomó la palabra para explicar el contexto histórico del que se partía. «El largo camino por la igualdad de derechos políticos de las mujeres en nuestro país tuvo un momento trascendental: la II República. En el sistema republicano, las mujeres obtuvieron primero el derecho a ser candidatas y, posteriormente, en 1933, pudieron votar en unas elecciones libres. Con el fin de aquel periodo tras la Guerra Civil, la mujer no sólo perdió sus plenos derechos políticos sino que quedó excluida de la vida social, cultural y laboral. Durante la horrible dictadura franquista fue relegada al papel secundario de esposa abnegada y madre modélica, subordinada totalmente a la decisión de su marido y obligada a conseguir la 'licencia marital'para disponer de sus bienes económicas». La alcaldesa continuó diciendo que «En aquella sociedad machista donde se instauraba la educación separada por sexos y las mujeres debían demostrar su honestidad a través de estrictos códigos de vestimenta, la lucha por los derechos del género femenino comenzó a tomar cuerpo en la década de los sesenta».

El 3 de abril serán 40 años

A continuación, se centró en la época en la que Arantxa y Bittori dieron un paso adelante para adentrarse en la política. «El 3 de abril de 1979 la mayoría ciudadana vasca pudo votar por primera vez en unas elecciones municipales, pudo elegir democráticamente su ayuntamiento. Y en aquel momento en que, nuevamente, tras más de cuarenta años, las mujeres recuperaron sus derechos, Bittori Zeberio y Arantxa Sorondo, dos mujeres abertzales, dos mujeres que amaban a Euskadi y el euskera y tomaron una valiente doble decisión: participar en una candidatura política y hacerlo en puestos de cabecera, plenamente conscientes de que iban a tener que asumir un cargo público». E hizo hincapié en todas las dificultades que tuvieron que superar. «Rompieron moldes, techos de cristal, inercias del pasado demasiado interiorizadas por muchas mujeres de la época y decidieron aportar su conocimientos, que no eran pocos, en la construcción del nuevo presente de Amasa-Villabona en aquellos tiempos de ilusión y esperanza. Fueron nuestras primeras mujeres concejales y, en el caso de Arantxa, fue la primera mujer en participar en tareas de gobierno municipal con Karlos Etxenike como alcalde. A pesar de sus diferencias, ambas supieron entender la esencia del municipalismo en un pueblo pequeño como el nuestro y colaboraron sin descanso en esa búsqueda del bien colectivo».

Un camino duro

También subrayó que «fueron las primeras y abrieron camino. Un camino por el que, afortunadamente, han transitado otras muchas mujeres; un camino duro que había que compaginar con la vida laboral y familiar y que también con el rechazo de muchísimos hombres pero también de bastantes mujeres de aquel momento. Un camino fecundo que ha posibilitado que nuestro pueblo haya tenido varias alcaldesas: Maixabel Arrieta, Bakartxo Tejeria y, humildemente, yo misma. Por todo ello, pero fundamentalmente porque marcaron un rumbo con el cual todas y todos nos sentimos comprometidas, hoy queremos rendirles este pequeño homenaje a modo de reconocimiento en nombre de todas y todos los amasa-villabonatarras». Finalizó señalando que Bittori y Arantxa demostraron que el «municipalismo y la lucha por el bienestar de un pueblo no era sólo cosa de hombres. Y, seguramente, en su andadura como concejalas, demostraron que la política es menos agresiva y más eficaz si está protagonizada por mujeres».

