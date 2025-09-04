Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

'Robot dreams' pelikula proiektatuko da gaur kaleko zineman

A. N.

anoeta.

Osteguna, 4 iraila 2025, 20:16

Udako egitarauari amaiera emate aldera, kaleko zinema saioa egingo da gaur gauean. 'Robot dreams' filmea proiektatuko da herriko plazan 22:00ean, sarrera irekiarekin. Adin guztietako ikusleentzako animaziozko luzemetraia da, Sara Varonen izen bereko nobela grafikoan oinarritua.

Yoga

Ikasturte honetarako yoga ikastaroa antolatu da. Izena ematea irekita dago irailaren 12ra bitartean, liburutegian edo kultura@anoeta.eus helbidera idatzita. Ikastaroaren lehenengo hiruhilabetea urriaren 1etik abenduaren 19ra emango da asteazkenetan. Ordu eta erdiko saioak izango dira eta lau talde daude aukeran: 09:30ean, 11:00tan, 17:00etan, eta 18:30ean.

Hiruhilabete honetako prezioa 80 eurokoa da. Abenduaren 15a baina lehen baja emanten ez dutenei automatikoki luzatuko zaie matrikula orria ikasturte osorako. Zen-tzu honetan, kuota ordain-tzeko %25eko hobaria jasoko dute familia ugariek, gazte txartela dutenek, langabetu, ikasle, pentsiodun edo 65 urtez gorakoek. Taldeak osatzerakoan Anoetan erroldatuta daudenek lehentasuna izango dute.

