El Regional recibe mañana al Usurbil tras su empate agridulce en Andoain El primer equipo del Lazkao jugará a las 16.00 horas, y a continuación saltarán al campo los juveniles para enfrentarse al Ostadar EL DIARIO VASCO LAZKAO. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:06

A pesar de cosechar un empate a domicilio ante el Euskalduna de Andoain, el equipio de Regional del Lazkao volvió a casa con la sensación de haber perdido una gran oportunidad de haber logrado los tres puntos. Los andoaindarras supieron aprovechar los comienzos de ambas partes para logras sus dos goles y se dedicaron el resto del partido a contemporizar y esperar algún fallo del rival. En la primera mitad, se adelantaban en el minuto 6 los locales y a partir de ese instante los verdes controlaban el tempo del partido a base de largas posesiones. Como premio a este dominio, empataban al marcar Aner a la salida de un corner.

Los lazkaotarras pudieron marchar al descanso con ventaja en el marcador, al disponer Kepa y Aner de dos buenas ocasiones de gol en las postrimerías de esta primera mitad, pero sus disparos no encontraban la puerta rival. En la reanudación, minuto 1, los de casa golpeaban de nuevo al aprovechar un desajuste defensivo de los goierritarras. Los visitantes acusaban este gol y perdían durante el primer cuarto de hora el control del encuentro. Sin embargo, en el minuto 60, Moussa remataba entre una maraña de jugadores, para con la ayuda de un defensa rival empatar el partido. A pesar de este gol, los verdes no pudieron recuperar la manija del partido, ya que el Euskalduna, con la permisividad del colegiado, se dedicó a no dejar jugar al rival a base de faltas. Así fueron transcurriendo los minutos sin apenas oportunidades de gol para ambos equipos.

Al final del partido, empate a dos agridulce del que los lazkaotarras intentarán resarcirse en el partido que les enfrentará mañana en casa al Usurbil (16.00 horas).

Otros equipos

Tras el primer equipo mañana por la tarde saltará al césped de Arizti Haundi el juvenil (18.15), que se medirá al Ostadar, de Lasarte-Oria.

En cuanto ambos cadetes, una de cal y otra de arena en la pasada jornada, ya que el A se imponía por 2-0 al Danena B, mientras que el B caía goleado por 6-0 ante el Ostadar A. Mañana el Lazkao A visitará al Beasain en Igartza (16.00), y el B recibirá al Intxurre de Alegia (10.00).

En lo que respecta al cadete A, el encuentro ante el Danena B tuvo una primera parte muy disputada y de pocas oportunidades de gol, llegándose al descanso con el resultado inicial. Los lazkaotarras se hicieron acreedores a algún gol, pero toparon con los postes de la meta rival en dos ocasiones, minuto 28 y 30. En la segunda mitad, los locales fueron intensificando sus llegadas a meta rival y lograban perforar la meta rival, minuto 63, al rematar Aimar a gol una gran asistencia de Carlos. Un nuevo gol de Aimar a falta de 2 minutos, cerraba el marcador del partido.

El cadete B, por su parte, sufría un severo correctivo ante el Ostadar lasartearra. El partido se le ponía de cara a los de casa enseguida, ya que se encontraban con un gol en propia meta de los lazkaotarras en el minuto inicial del partido y se aprovechaban de un desajuste defensivo de los mismos en el min. 5. Con el marcador de cara, los locales jugaron a placer y no perdieron el control del partido hasta el pitido final. Así irían llegando más goles para los lasartearras, hasta llegar a la cifra de seis, dos de los cuales fueron al aprovechar de nuevo un mal comienzo de segunda mitad de los goierritarras.

Este fin de semana arrancará la liga para el infantil txiki que rendirá visita mañana por la mañana (10.00) al Idiazabal. También jugará en Arizkorreta el infantil de primera, pero en este caso en partido amistoso.

Por último, el alevín también disputará un amistoso el domingo a las 16.30 en casa ante el Beti Ona.