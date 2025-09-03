Récord de ocupación en los alojamientos rurales de Goierri

Josu Zabala Barandiaran Goierri Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:06 | Actualizado 20:15h. Comenta Compartir

El mes de agosto ha confirmado las previsiones optimistas de Nekatur, la asociación que agrupa a los agroturismos, casas rurales y apartamentos turísticos rurales de Euskadi. Según los datos de la entidad, el balance ha sido histórico, marcando un 'récord' en la ocupación de este tipo de alojamientos. En el caso del Goierri, la comarca ha alcanzado un 79% de ocupación media, una cifra que refleja la fortaleza del turismo rural en la zona.

La media de ocupación en los tres territorios vascos se ha situado en el 80%, con diferencias significativas por territorios. En Álava, la tasa ha sido del 73,67%, en Bizkaia ha alcanzado el 81,11%, mientras que Gipuzkoa ha registrado el dato más alto con un 87%, destacando especialmente en Debabarrena y Oarsoaldea, donde se llegó al 93%. En el caso del Goierri, que cuenta con 11 alojamientos rurales asociados a Nekatur, los resultados consolidan a la comarca como uno de los destinos preferentes para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza y la vida rural.

Este auge confirma la relevancia del modelo turístico que promueve Nekatur desde su fundación en 1991. La asociación, la única de su tipo en Euskadi, defiende un turismo sostenible que no solo contribuye al desarrollo económico local, sino que también preserva el entorno natural, la cultura y el estilo de vida del medio rural. Con 222 alojamientos asociados en el conjunto de Euskadi –42 en Álava, 54 en Bizkaia y 126 en Gipuzkoa–, Nekatur engloba más del 61% de la oferta rural del territorio.

Goierri cuenta actualmente con 11 alojamientos rurales asociados a Nekatur

Trato personal como atractivo

La propuesta de valor se centra en la experiencia humana y cercana que ofrecen las personas anfitrionas. Ellas transmiten un modo de vida tradicional, a la vez que incorporan profesionalidad y hospitalidad, de manera que los visitantes dejan de ser simples huéspedes para integrarse en el día a día del mundo rural. Este enfoque convierte cada estancia en un recorrido por los paisajes, las costumbres y el patrimonio cultural de las comarcas vascas.

En Goierri, los buenos resultados de agosto refuerzan el potencial de un turismo ligado al disfrute del entorno natural y a la autenticidad de sus gentes. Con este récord de ocupación, el turismo rural de la comarca se consolida como un motor clave de dinamización económica y social, al mismo tiempo que garantiza la preservación de su identidad y la proyección de un modelo de turismo responsable y sostenible. Aunque el trabajo no se detiene, los buenos números animan a hosteleros y propietarios de cara a los próximos periodos vacacionales.

