El puente de Legarreta permanecerá cerrado cuatro meses a partir del lunes La Diputación tiene previsto realizar obras en el paso de Sacem y se habilitarán pasos alternativos IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Miércoles, 12 junio 2019, 00:22

El puente de Legarreta (Sacem), permanecerá cerrado a partir del próximo lunes, día 17, durante cuatro meses, debido a las obras que tiene previsto ejecutar la Diputación Foral. Durante el tiempo que duren las obras el camino alternativo peatonal para cruzar el río Oria será por el puente que está al lado del ayuntamiento o por el puente Zubimusu, y para vehículos se habilitará el camino que conecta el barrio Legarreta con el barrio de Ugare de Zizurkil con semáforos, de tal manera que habrá paso en los dos sentidos. A su vez, los vehículos que quieran ir a Zizurkil y Asteasu deberán hacerlo obligatoriamente por el puente de Aduna, pro la carretera GI-2631.

Bad Sound y McOnak

En el marco de las fiestas de Santiago, el próximo 26 de julio se celebrará un concierto dentro de la programación del Gazte Eguna. Este año, al igual que en anteriores ediciones, los y las villabonatarras han tenido la posibilidad de elegir el grupo que tocará en el concierto. La lista, formada por ocho grupos y tras las votaciones, ha quedado de esta manera: Bad Sound System, 23 votos. McOnak, 21 votos. Ze Esatek, 11 votos. Modus Operandi, nueve votos. The Potes, un voto y Euphoric, Kilimak, Lion Heart, cero votos. En total han votado 65 persona y la comisión de fiestas señala que Bad Sound System ha sido la elegida. Si bien es posible también contratar económicamente a McOnak, por ello está realizando las gestiones precisas y actuarán los dos grupo en el Gazte Eguna.

Escuela de pelota Behar Zana

El plazo de inscripción de la escuela pelota Behar Zana para el curso 2019/2020 está abierto, para los niños y niñas nacidos a partir de 2013. El plazo estará abierto hasta el viernes. La aplicación no dejará apuntarse a partir de esa fecha. De todas formas, de no hacerlo en la fecha señalada, se podrá hacer la inscripción a posteriori. Habrá que ponerse en contacto en el email beharzanapelota@gmail.com. «Si alguien se quiere apuntar a partir de esa fecha, en un principio no habría problema, pero agradeceríamos que los que tengáis claro os apuntéis dentro del plazo, para que podamos empezar a organizarnos y hacer los grupos, etcétera», recuerdan desde Behar Zana. El horario del curso que viene, en un principio, será el mismo de este, pero podría haber algún cambio.