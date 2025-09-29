Ya se puede circular por la carretera de acceso a Orendain desde Alegia

A. N. orendain. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45

La carretera GI-3670 de acceso a Orendain desde Alegia está abierta tras finalizar las obras de arreglo del hundimiento en el punto kilométrico 2,400, a pesar de que hace unos días se informó por error que los trabajos se extenderían toda la semana.

Tras finalizar en este punto, esta semana estará cerrado el tramo que va desde Orendain a Abaltzisketa para arreglar los desperfectos localizados en otras zonas de esa carretera.