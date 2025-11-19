Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Todo preparado para la llegada de los Sanandreses

J. Z.

ormaiztegi.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:10

Las fiestas de San Andrés comienzan a calentar motores con dos citas programadas para esta tarde. Por la mañana y la primera parte de la tarde, se celebrará el taller intergeneracional 'Degusta el patrimonio de Fonda Ezkurdia', organizado por Basotxulo Elkartea y el Zumalakarregi Museoa, en horario de 09.15 a 12.30 y de 14.00 a 16.00 horas.

Ya por la tarde, a las 17.00 en la biblioteca, tendrá lugar el cuentacuentos infantil 'Tximeletak', dirigido a familias con niños de entre 2 y 10 años, ofreciendo una propuesta lúdica y educativa dentro de la programación festiva.

