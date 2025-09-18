Pregoia, ijitoaren jaitsiera eta areto futbol derbia herriko jaiei hasiera emateko

Tolosa GoierriPregoia, ijitoaren jaitsiera eta areto futbol derbia herriko jaiei hasiera emateko
Gaur arratsaldean emango zaie hasiera herriko jaiei, eta aurten indartsu etorriko dira berritasun eta berreskuraturiko ohiturekin. 18:00etan hasiko da ekitaldi nagusia: Kateorratz taldeko kakorratzlariak izango dira udaletxeko balkoitik pregoia irakurriko dutenak. Bertan, laneko hariak alde batera utzi eta festan murgiltzeko deia egingo dute. Ondoren, Ijitoaren jaitsierak emango dio hasiera ofiziala jaiei.
Berehala, 18:30ean, aspaldiko usadio bat berpiztuko da. Izan ere, 2011az geroztik antolatzen ez zen Itsasondo eta Aramaren arteko futbol derbia berriro jokatuko da. Aurten, Itsasondoko gazteen ekimenez hartu dute berriro martxan, eta bi herrietan talde mistoak osatu dituzte, 15 urtetik gorako jokalariekin. Joaneko partida gaur jokatuko da Itsasondon, eta itzulerakoa Araman, San Martin jaien barruan. Partidak hogei minutuko bi zatitan jokatuko dira.
Jaiek, ordea, ez dute kirolean bakarrik izango indargunea. Gaur arratsaldean bertan hasiko dira ekintzak: 16:30ean zinta karrera eta askaria, 18:00etan pregoia eta Ijitoaren jaitsiera, 18:30ean futbol derbia, eta gauean giro ezin hobea: 21:00etan herri afaria, 23:30ean Kaleko Urdangak eta Rebel Noise taldeek eskainiko dituzten kontzertuak, eta gauerdian aurrera DJ Bull izango da arduradun. Goizalderako, ohiko baratxuri zopa eta txokolate jana prestatu dituzte.
Bihar, mozorro eguna ospatuko da: 09:00etan goiz eresia, 12:00etan Beitiko igoera, eta 14:30ean paella jana. Arratsaldean Kalaka jolasak izango dira, eta 19:00etan mozorro lehiaketaren diplomen banaketa 'Ijitto Show' ikuskizunarekin batera. Iluntzean, 20:30ean hanburgesa jana egingo da, eta gaua girotzeko, 22:00etan Muxutruk erromeria eta 01:00etan Pottokis DJ-ak izango dira.
Igandean, berriz, familiei zuzendutako ekintzek hartuko dute protagonismoa. 09:00etan goiz eresia egingo da, eta goizez zein arratsaldez, puzgarriak izango dira frontoian. 12:00etan hamaiketakoa plazan, eta 18:00etan pilota partida eta frontenis txapelketako finala jokatuko dira. Festek 19:30ean izango dute amaiera, Ijitoaren igoerarekin.
