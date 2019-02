El Preferente del Billabona se mide hoy al Hernani en Zubipe IMANOL ARRATIBEL Sábado, 23 febrero 2019, 00:36

El Preferente del Billabona FKE juega hoy contra el Hernani CD a las 16 horas en Zubipe (Hernani). El Juvenil de Honor, segundo en el grupo II, se enfrenta hoy al Aretxabaleta KE a las 16.30 horas en Arratzain, en la jornada 22.

Por su parte, el Primera Juvenil, en la Copa se enfrenta mañana al Segura Goierri FT a las 10.30 horas en Alustiza (Segura). El Primera Cadete A, primero en la Fase de ascenso a Cadete de Honor, se enfrenta mañana al Beti Gazte, en Mastegi (Lesaka), a las 16.30 horas.

El Primera Cadete B en la Copa se enfrenta hoy al Danena KE a las once horas en Arratzain en la séptima jornada. El Primera Infantil, en la Fase de Campeones Infantil, se enfrenta hoy al Oiar- tzun KE A a las 15 horas en el Karla Lekuona (Oiartzun), en la tercera jornada. El Infantil Txiki participación descansa este fin de semana. Y el Alevín, en el grupo IV, se enfrenta mañana a las 10.30 horas al Hernani CD en Zubipe (Hernani).

Mañana, teatro

'Ghero' es una coproducción que surge de un trabajo en común de Tartean Teatroa y Euskaltzaindia, para celebrar el Centenario de la Academia. La dramaturgia es de Patxo Telleria y la dirección corre a cargo de Jokin Oregi. En escena, los actores Mikel Martinez, Patxo Telleria, Olatz Ganboa, Iñaki Maruri y Ane Pikaza.

Esta obra de teatro se podrá ver mañana a partir de las 19.30 horas en el Gurea. Las entradas anticipadas ya están a la venta a un precio de 10 euros, en Amasa kafetegia o librería Basajaun, y a 12 euros mañana, en ventanilla. El argumento es el siguiente. «Año 3000. El euskera está a punto de desaparecer. El último euskaldun quiere burlar a un destino que parece inevitable. El verdadero misterio no es el origen de nuestro idioma, sino su asombrosa supervivencia».

'Ghero' es una historia de lucha por la supervivencia. Un ejercicio de admiración, extrañeza y complicidad ante el fenómeno de la supervivencia de esta pequeña lengua pre-indoeuropea. Nueve historias, nueve poemas teatrales, orbitando alrededor del planeta euskera. Muy recomendable.

Cine en el Gurea

Hoy, dos sesiones con la película 'The old man and the gun' a las 19.30 y a las 22 horas (5,5 euros), y el lunes, día del espectador, a las 21 horas (4 euros). Señalar que hay un bono de 35 euros para diez películas.