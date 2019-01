El Preferente del Billabona se enfrenta esta tarde al Mariño en Arratzain El Preferente, tras el parón navideño, vuelve a competir y hoy jugará en casa. / ARRATIBEL Hoy, el Juvenil de Honor, el Primera Juvenil, el Primera Cadete y el Infantil Txiki, juegan en casa IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Sábado, 12 enero 2019, 00:22

El Preferente del Billabona, cuarto, juega hoy con el Mariño a las 17.45 horas, en Arratzain. El Juvenil de Honor, primero, se enfrenta hoy, al Amaika Bat a las 15.30 horas, en Arratzain. El Primera Juvenil, comienza mañana la Copa frente al Ikasberri, a las 16.30 horas, en Arratzain. Jugará contra el Idiazabal, Zestoa, Urola, Segura Goierri, Lazkao y Ordizia. El Primera Cadete A en la Fase de ascenso a Cadete de Honor se enfrenta hoy al Sanse A, en Arratzain, a las doce del mediodía.

El Primera Cadete B inicia mañana la Copa, frente al Lazkao, a las doce horas, en Aritzi Handi de Lazkao. Jugará contra el Ordizia, Intxurre, Idiazabal, Danena B y Ostadar. El Primera infantil juega hoy contra el Aralar Intxurre A, a las 9.30 horas, en Elorri de Alegia. Y el Infantil Txiki se enfrenta hoy al Santo Tomás Lizeoa a las diez horas, en Arratzain.

Liga provincial de ajedrez

Hoy, comienza la Liga provincial de ajedrez de clubes. El equipo local del Xake volverá a contar con cinco equipos repartidos en diferentes categorías, uno en Preferente, dos en Segunda y dos en Tercera. El Prefrente comienza esta tarde, en Errenteria frente a Luzaro-Orereta A. Jugará con Hondarribia-Marlaxka A, Fomento (Errenteria), Eguzki Xake Taldea (Urnieta), Agustín de Leiza (Andoain), Ciriondo.Com, ZKE A y B (Zarautz), Gros C y D (Donostia), Beraun Bera A (Errenteria) y Alfil A (Beasain). En Segunda Provincial en el grupo B, se enfrentan Billabona C contra Billabona B, a partir de las cuatro de la tarde, en Kultur Etxea. Jugará contra Gros G y F (Donostia), Hondarribia-Marlaxka C, Hernani B, Luzaro-Orereta B (Errenteria), Fortuna B (Donostia) Y en Tercera, en grupo B, se enfrentan Billabona D contra Billabona E, a partir de las cuatro de la tarde, en Kultur Etxea. Jugará contra Gros H, J y L (Donostia), Elkano Getaria A y B, Ciriondo.Com, ZKE D, E y F (Zarautz).

Cine en el Gurea

Hoy, dos sesiones en la película 'Colette', habrá dos sesiones, a las 19.30 y a las 22.00 horas (5,5 euros). Mañana, a las 19.30 horas (5,5 euros) y el lunes, día del espectador, a las 21.00 horas (4 euros). Señalar que hay un bono de 35 euros para diez películas.