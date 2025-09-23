Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

40 postutik gora egongo dira igande honetako Azoka Berezian

A. N.

Alegia.

Asteartea, 23 iraila 2025, 20:28

Artisau eta Nekazal Azoka Berezia egingo da igande honetan, irailaren 28an. XVIII. edizioa izango da eta plaza eta zubiaren inguruko eremuan egongo da banatuta. 40 postutik gora egongo dira bertan, produktu aukera zabala eskainiz: barazkiak eta fruta, bitxiak, etxean egindako elikagaiak, eta abar. Eskualdeko zein inguruko herrietako ekoizleenak.

Azoka goizeko 11:00etan irekiko da eta arratsaldeko 14:00ek arte luzatuko da. Horregatik, Udalak gogorarazten du azokako eremuan trafikoa itxita egongo dela Orendaingo bidegurutzetik Tontokale gaineko bidegurutzeraino, 09:00etatik 15:00etara.

Amaiurrera irteera

Alegiako Mendi Asanbladak eta Intxurre elkarteak Amaiurrera irteera antolatu dute urriaren 19rako, igandearekin. Adin guztietako pertsonentzako egokia den mendi ibilaldia izango da. Hamaiketakoa eta bazkaria norberak eraman beharko ditu. Interesatuek alegiakomendiasanblada@gmail.com helbidera ida-tzi behar dute izena emateko. Ordaindu beharrekoa parte hartzaile kopuruaren araberakoa izango da.

Irteera autobusez egingo da, goizeko 09:00etan Alegiatik abiatuta Erratzuraino. Handik oinez joango dira Amaiurrera. Ordu eta erdi inguruko ibilaldia izango da. Eguerdirako iristea aurreikusten dute eta, hamaiketakoa egin ondoren, bisita gidatua egingo dute inguruko historia eta bertan egiten ari diren lanak ezagutzeko. Segidan, bertan bazkalduko dute itzulerako bidea hasi aurretik.

Irakurle taldea bihar

Alegiako irakurle taldeak bihar ekingo dio ikasturte berriari. Mikel Gulinaren 'Olor a tierra' liburuaren aurkezpena egingo da liburutegian, 18:00etan. Ekitaldi irekia izango da herritar guztientzat.

Bingoa jubilatuen elkartean

Larunbat honetan bingo denboraldi berria hasiko da jubilatuen elkartean. Hilabete bakoitzeko azkeneko larunbatetan egingo da, arratsaldeko 17:00etatik 18:30era. Bingo saio hauetan 18 urtetik gorako herritar guztiek parte hartu ahal izango dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  7. 7

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 40 postutik gora egongo dira igande honetako Azoka Berezian