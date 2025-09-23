40 postutik gora egongo dira igande honetako Azoka Berezian

Tolosa Goierri40 postutik gora egongo dira igande honetako Azoka Berezian
Asteartea, 23 iraila 2025, 20:28
Artisau eta Nekazal Azoka Berezia egingo da igande honetan, irailaren 28an. XVIII. edizioa izango da eta plaza eta zubiaren inguruko eremuan egongo da banatuta. 40 postutik gora egongo dira bertan, produktu aukera zabala eskainiz: barazkiak eta fruta, bitxiak, etxean egindako elikagaiak, eta abar. Eskualdeko zein inguruko herrietako ekoizleenak.
Azoka goizeko 11:00etan irekiko da eta arratsaldeko 14:00ek arte luzatuko da. Horregatik, Udalak gogorarazten du azokako eremuan trafikoa itxita egongo dela Orendaingo bidegurutzetik Tontokale gaineko bidegurutzeraino, 09:00etatik 15:00etara.
Amaiurrera irteera
Alegiako Mendi Asanbladak eta Intxurre elkarteak Amaiurrera irteera antolatu dute urriaren 19rako, igandearekin. Adin guztietako pertsonentzako egokia den mendi ibilaldia izango da. Hamaiketakoa eta bazkaria norberak eraman beharko ditu. Interesatuek alegiakomendiasanblada@gmail.com helbidera ida-tzi behar dute izena emateko. Ordaindu beharrekoa parte hartzaile kopuruaren araberakoa izango da.
Irteera autobusez egingo da, goizeko 09:00etan Alegiatik abiatuta Erratzuraino. Handik oinez joango dira Amaiurrera. Ordu eta erdi inguruko ibilaldia izango da. Eguerdirako iristea aurreikusten dute eta, hamaiketakoa egin ondoren, bisita gidatua egingo dute inguruko historia eta bertan egiten ari diren lanak ezagutzeko. Segidan, bertan bazkalduko dute itzulerako bidea hasi aurretik.
Irakurle taldea bihar
Alegiako irakurle taldeak bihar ekingo dio ikasturte berriari. Mikel Gulinaren 'Olor a tierra' liburuaren aurkezpena egingo da liburutegian, 18:00etan. Ekitaldi irekia izango da herritar guztientzat.
Bingoa jubilatuen elkartean
Larunbat honetan bingo denboraldi berria hasiko da jubilatuen elkartean. Hilabete bakoitzeko azkeneko larunbatetan egingo da, arratsaldeko 17:00etatik 18:30era. Bingo saio hauetan 18 urtetik gorako herritar guztiek parte hartu ahal izango dute.
