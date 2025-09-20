Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pilar Legarrak bere azken udalbatzarra zuzendu zuen atzo. ARGAZKIAK: NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Pilar Legarrak agur esan dio 14 urteko alkate ibilbideari

Atzo bere azken plenoa zuzendu zuen, herritarrez eta lagunez inguratuta

Amaia Núñez

ASTEASU.

Larunbata, 20 iraila 2025, 21:29

Hiru legealdi eta erdi eman ditu Pilar Legarra Cortajarenak alkatetzan, 14 urte. Atzo bere azken plenoa zuzendu zuen. Herritar eta urte hauetan berarekin lan egin duten langile eta beste herrietako zinegotzi eta alkateak ere gerturatu ziren ekitaldira.

Udalbatzak puntu bakarra zuen, Pilarrek alkate eta zinego-tzi karguari uko egitearen jakinaraztea. Legealdi hasieran Asteasu Batuz taldeko kideekin adostua izanik ere, une hunkigarria izan zen pleno aretoan zeuden guztientzat, bereziki Legarrarentzat. Kargu publikoei uko egin ondoren, Larraitz Aizpurua izendatu zen jarduneko alkate eta datozen egunetan beste pleno bat egingo dute, Asteasu Batuzeko zerrendako hurrengoak kargua hartu eta hurrengo alkatea bozkatu eta izendatzeko.

Jon Gil idazkariaren hitzen ondoren, tarte informalagoa ireki zen. Pilar Legarrak urte hauetan guztietan berarekin aritu diren zinegotzi eta udal langileak eskertu zituen, udalbatzan daudenen-tzako hitz batzuekin. Herritarren-tzako hitzak ere izan zituen: udal eta herri ekimenetan ardura gehiago hartzera animatu zituen.

Amaieran, Larraitz Aizpuruak, udal taldearen izenean makila bat oparitu zion. «Komunitate izaera baten sinesdun», aitortu zuen bezala, berak sortzen lagundu duen Asteasu, Aiztondo eta Tolosaldeko komunitateak agur beroa eskaini zion ondoren. Datozen egunetan ere, herritarrek antolatutako esker oneko ekitaldia egongo da.

