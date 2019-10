UNA PEQUEÑA HISTORIA El origen de los Barranco-Ruiz. Tres generaciones y media llevan vendiendo fruta... JAVIER ZURUTUZA Jueves, 3 octubre 2019, 00:16

José Luis Iriarte es el vendedor más veterano de la plaza Justicia. A sus 58 años, lleva la friolera de 44 años ocupando la fría esquina que te lleva a la calle Beotibar. Empezó con sus aitas Dominica y J. Iriarte, natural de Pasajes Antxo, junto con su hermana María Dolores, y con la ayuda de sus hijos Asier y Jon Ander, gran especialista en halterofilia. Venden fruta. A veces, su amatxo les solía decir «has nacido en una caja de plátanos». José Luis tiene una espina clavada: tres generaciones y media llevan los Barranco vendiendo fruta, ¿deberían haber salido en el libro sobre el comercio centenario? Él opina que sí. Esta es su pequeña historia.

PD 1. Comienzos de siglo pasado. Al pueblo llega un joven matrimonio soriano, de Fuentestrún. Se llaman Dominica Ruiz Barranco y Máximo Barranco Ruiz (1887). Éste entrará a trabajar en la papelera La Tolosana. Ella, en los bajos de la casa número dos, propiedad de Juanito Mocoroa, en la entonces animadísima plaza Cristales, abrirá la primera frutería del pueblo. La fruta la traerán desde el mercado de frutas de Donostia, en tren. Y desde la estación, en carros hasta la tienda. La tienda se hará pronto muy popular. Son tiempos de trueque. Las caseras le traerán leche y productos de la huerta, y ellos les darán sobre todo fruta.

PD 2. Llegan los hijos. El primero, Santiago. Luego Lucía, Jesús, Dominica y María. La tienda empieza a vender otros productos: bebidas, comestibles... Incluso artículos de lujo como el café. Viajaban hasta Almería para traerlo de contrabarlo. Pero muchas veces llegaron a Tolosa con las manos vacías. La guardia civil se quedaba con el género.

María dejaría la tienda, y después de las polémicas obras en la plaza de Abastos, abriría una pescadería. Qué ambiente había con las pescateras. Los Artola, Hernández, Nati y su hija Blanca, Maritxu, Leo Sagarna con su hija Blanca... Era una fiesta. Cuando se cerró, María abrió su pescadería en la calle Herreros, pero ésta es otra historia.

PD 3. No puedo acabar esta historia sin hablarte de SantiagoBarranco. Hombre popular donde los hubo. Divertido y también un poco pillín. La tienda, al final, fue casi un caos. Vendían de todo, hasta máquinas de coser. Y a él le dio por recoger cartón. Y la que lió con la lotería. No sé cómo, le concedieron venderla por la zona de la Costa. Vendía participaciones. Un día le tocó y todavía andan buscándole. Me visitaba mucho en el bar. Me quiso vender una guitarra. ¿La recuerdas? Aquella que solía sacar cuando Antxon de Pedro sacaba su acordeón y Joxe Tolosa, la pandereta. Y la plaza de los Cristales se convertía en una fiesta.

