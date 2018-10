Pello Errota Sariketaren lehenengo edizioko finala izango da bihar Iturriondon Bertso sariketan parte hartu duten bertsolariak eta gai-jartzaileak. Asier Azpiroz, Unai Gaztelumendi, Eneko Lazkoz, Beñat Lizaso ariko dira kantuan, gai-jartzaile lanetan Iker Iriarte izango delarik IMANOL ARRATIBEL ASTEASU. Viernes, 19 octubre 2018, 00:24

Bihar, larunbata, Asteasun jokatuko da Pello Errota Sariketaren lehenengo edizioko finala, Asteasuko Udala eta Harituz Elkartea antolatuta. Bi kanporaketa izan dira bata Zizurkilen eta bestea Anoetan eta bietako aurren-bigarrenak izango dira kantuan bertan: Asier Azpiroz, Unai Gaztelumendi, Eneko Lazkoz, Beñat Lizaso, gai-jartzaile lanetan Iker Iriarte.

Aipatzekoa da Anoetan egindako saioaren ondoren erakita geratu zela Iturri-ondon bertso-afari formatuan jokatu zen finaleko laukotea. Pello Errota Sariketako bigarren kanporaketa izan zen eta Anoetako Mikela Sagasti aretoan jokatu zen. Ondorengo bertsolariak aritu ziren nor baino nor: Eneko Lazkoz, Eneritz Artetxe, Unai Gaztelumendi, Aimar Karrika, Oihana Bartra eta Txomin Azpiroz. Gai-jartzaile lanak Imanol Artolak egin zituen. Epaimahaiak hala erabakita, Unai Gaztelumendi añorgarra eta Eneko Lazkoz etxarriarra pasa ziren finalera.

Asier Azpiroz eta Beñat Lizaso Pello Errota sariketa berriko finalean izango dira Zizurkilgo kanporaketa gailenduta. Biekin batean kantuan ari zirenak: Arrate Illaro, Xumai Murua, Itsaso Paia, Beñat Iguaran, Arrate Illaro, Xumai Murua, Itsaso Paia eta Beñat Iguaran, Imanol Artolak gaiak jarrita. 50 lagun inguru elkartu ziren Atxulondo kultur etxean eta giro paregabea izan zen Azpiroz eta Lizasok finalerako txartela lortu zuten saioan.

Finala bertso-afari formatuan izango da, Iturriondo jatetxean, gaueko 21:00etatik aurrera. Ekitaldiak ikusmin handia sortu du eta afaritarako zeuden 100 sarrera inguru berehala saldu dira. 2019an beteko dira 100 urte Pello Elizegi Pello Errota bertsolaria hil zela eta horren harira hainbat ekitaldi egiten ari dira bere herrian.

Pilota, Usarrabi frontoian

Gaur, bost partida jokato dira Usarrabi frontoian, iluntzeko 19:00etan hasita. Errendimenduko Gipuzkoako Txapelketan: alebinetan (2007an jaioak): Gazteleku 3 vs Zestoa 2 eta Gazteleku 2 vs Gure Txeru 3. Eskuz binaka nagusiak 1. Maila: Gazteleku vs Tartaloetxe. Eskuz binaka nagusiak 2. Maila: Gazteleku 2 vs Zumaia eta Eskuz binaka jubeniak 1. Maila: Gazteleku vs Aloña Mendi.

Atzapar pilotariek bi partida jokatuko dituzte asteburu honentan, Gipuzkoako Ezker hormako txapelketan. Gaur, Gomazko paleta neska nagusiak 2. Maila, finalerdian, Atzapar 2 (E. Otegi-U. Aramburu) Intxurre, aurka arituko dira Elorri frontoian, 18:30etan hasita.

Eta igandean, Eskuz binaka nagusiak 1. Maila eta seigarren jardunaldian, A Multzoan, Atzapar (X. Urbieta eta J. Urruzola), hirugarrena, Soraluze, lehena, aurka arituko dira, Udalekoa frontoian (Soraluze), 17:00etan. Bosgarren jardunaldian, 22-3 irabazi zuten Tolosa 2.