Patinaje topaketa egingo da irailean gaztetxoentzat frontoian

IruraPatinaje topaketa egingo da irailean gaztetxoentzat frontoian
Parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman behar dute udalaren web orrian
Astelehena, 18 abuztua 2025, 20:02
Patinaje topaketa antolatuko da irailean LH1etik DBH4rako haur eta gaztetxoentzat, Irura Bizi elkartearen eskutik. Topaketa irailaren 3an eta 10ean, asteazkenetan, izango da, 16:00etatik 17:00etara frontoian eta parte hartzeko derrigorrezkoa da patinatzen jakitea.
Parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman behar dute udalaren web orrian dagoen estekaren bidez, abuztuaren 29a baino lehen. Kaskoa eramatea derrigorrezkoa izango da eta protekzioak edukitzea ere gomendatzen dute antolatzaileek.
