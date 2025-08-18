Patinaje topaketa egingo da irailean gaztetxoentzat frontoian

LarraulPatinaje topaketa egingo da irailean gaztetxoentzat frontoian
Astelehena, 18 abuztua 2025, 20:02
Ohitura den bezala igande honetan, San Bartolome eguna ospatuko dute Larraulen. 11:00etan meza nagusia egingo da San Esteban elizan eta jarraian hamaiketako herrikoia eskainiko da. Arratsaldean, 17:00ean euskal dantza lehiaketa herritarren artean. Ondoren, Ansorregi eta Larrañaga trikitilariekin erromeria 19:00etan. 20:00etan, karretilaren zozketa egingo da, eta jarraian, sardina-jatea plazan, barrikotearekin. Sardina razio bakotzak 4 euroko prezioa izango du. Sardina-jatera joateko aurrez izena eman behar da 634 289 327 zenbakira idatzita edota 943 693 042ra deituta. Bihar amaituko da izena emateko epea.
