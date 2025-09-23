Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Operarios, representantes del Ayuntamiento, miembros de Arteria y la artista ayer en Ormaiztegi. FOTOS ZABALA

Ormaiztegi

Un 'paraguas inclusivo' para toda la comunidad de la comarca de Goierri

La artista Itziar de la Granja trabaja desde este martes en el montaje de la escultura ganadora de la convocatoria anual de Arteria

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Ormaiztegi

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:28

Desde primera hora de la mañana de este martes, la plaza Berjaldegi (en la entrada del pueblo) se convirtió en un taller al aire ... libre. Entre vigas de hierro, tiras de mimbre y una base de hormigón de un metro cuadrado, empezó a levantarse 'Aterki Inklusiboa' (Paraguas inclusivo), la obra ideada por la artista donostiarra, residente en Zegama, Itziar de la Granja. Con cerca de 3,8 metros de altura y 3 metros de ancho, la escultura ha comenzado a tomar forma gracias a la colaboración de asociaciones locales y vecinas y vecinos de varios municipios de la comarca.

