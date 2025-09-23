Un 'paraguas inclusivo' para toda la comunidad de la comarca de Goierri

Desde primera hora de la mañana de este martes, la plaza Berjaldegi (en la entrada del pueblo) se convirtió en un taller al aire ... libre. Entre vigas de hierro, tiras de mimbre y una base de hormigón de un metro cuadrado, empezó a levantarse 'Aterki Inklusiboa' (Paraguas inclusivo), la obra ideada por la artista donostiarra, residente en Zegama, Itziar de la Granja. Con cerca de 3,8 metros de altura y 3 metros de ancho, la escultura ha comenzado a tomar forma gracias a la colaboración de asociaciones locales y vecinas y vecinos de varios municipios de la comarca.

La iniciativa forma parte de Arteria Errizomak, un proyecto en red que agrupa a 87 creadores y 140 agentes culturales y sociales del Goierri y que cuenta con la implicación directa de ocho ayuntamientos: Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zumarraga, Lazkao, Ordizia, Beasain y Legorreta. El objetivo es ofrecer un espacio anual en el que artistas locales puedan desarrollar proyectos de carácter comunitario y obtener apoyo económico para llevarlos a cabo.

En palabras de Iker Zinkunegi, miembro de Arteria, «se trata de un programa que impulsamos cada año precisamente para dar oportunidades a creadores de aquí. Queremos que tengan un lugar en el que crecer, experimentar y sacar adelante proyectos que quizá de otra manera no podrían materializarse». Según explicó, De la Granja ha recibido una ayuda de 2.000 euros para poder realizar su obra. «El arte no tiene por qué ser algo distante; cuando se abre a la comunidad, genera vínculos y fortalece la identidad compartida. Ese es el espíritu de Arteria», añadió.

Se trata de una escultura de cerca de 4 metros de alto que representa que «todos necesitamos protección en algún momento»

La fuerza del símbolo

En esta edición, la propuesta seleccionada ha sido 'Aterki Inklusiboa'. La artista explica que el paraguas fue escogido por su fuerte carga simbólica. «Queríamos recordar que todos necesitamos protección en algún momento de nuestra vida. A veces estamos en una situación estable, cubiertos y seguros, pero en cualquier instante podemos perder esa seguridad. De la misma manera, debemos ser capaces de ofrecer protección a quienes más lo necesitan».

Para De la Granja, el paraguas también encierra otra metáfora: «Es un objeto que pasa de mano en mano, que cambia de dueño o incluso se pierde sin previo aviso. Con la estabilidad vital sucede algo parecido; todos podemos encontrarnos de repente en una situación frágil. El paraguas nos recuerda lo importante que es la solidaridad y la empatía».

El trabajo de la escultura se está realizando con la técnica conocida como 'nido de mimbre', que consiste en entrelazar tiras de este material de manera aparentemente caótica, sin un patrón fijo ni referencias establecidas. «Esa ausencia de un orden rígido permite que cualquiera pueda participar en la construcción. No hace falta formación artística para poner tus manos en la pieza. Es un proceso inclusivo en sí mismo», explicó la artista.

De hecho, en la elaboración han participado asociaciones de Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Ordizia, Beasain y otros municipios. Para Zinkunegi, esa implicación colectiva es la esencia del proyecto. «La escultura final es importante, pero lo más valioso es todo lo que ocurre mientras se construye. Personas muy distintas se sientan una al lado de la otra, trabajan juntas y descubren que son capaces de crear algo común. Eso es inclusión real».

De Zumarraga a Ormaiztegi

Aunque en su trayectoria Itziar de la Granja suele trabajar en proyectos de tamaño más reducido, no es la primera vez que se enfrenta a obras de gran formato. Uno de sus trabajos más destacados fue la intervención en la remodelación del mercado de Zumarraga, donde diseñó las columnas del recinto. Sin embargo, reconoce que el reto en Ormaiztegi tiene un carácter diferente. «Aquí no se trata solo de levantar una pieza monumental, sino de implicar a la comunidad en cada paso. Es un proceso que transforma tanto a la obra como a las personas que participan en ella.

El próximo viernes 26 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, la escultura será inaugurada oficialmente en un acto abierto a toda la ciudadanía.