Bi pandero-ikastaro labur antolatu ditu Toberak

Tolosa GoierriBi pandero-ikastaro labur antolatu ditu Toberak
J. Z.
ZEGAMA.
Ostirala, 19 iraila 2025, 20:12
Toberak bi pandero-ikastaro 'express' prestatu ditu, 16 urtetik gorako gazte eta helduei zuzenduta. Ekimen honen bidez, tresna herrikoi honen inguruan ikasteko eta trebatzen jarraitzeko aukera eskainiko da, bai hasiberriei bai aurrez ikasitakoa berritu nahi dutenei.
Lehenengo ikastaroa, 'Zerotik hasita', urritik azaroa bitartean egingo da. Sei saiotan banatuta egongo da (urriaren 8, 15, 22 eta 29an, eta azaroaren 5 eta 12an), asteazkenetan, 19:00etatik 20:00etara. Oinarrizko erritmoak landuko dira bertan, hala nola kalejira, fandangoa eta arin-arina. Ez da aurretiazko musika ezagutzarik behar; interesa izatea baino ez. Ikastaroaren prezioa 60 eurokoa izango da, material eta gastu guztiak barne. Eskolak Mutiloan, Seguran, Zegaman edo Zerainen egingo dira, ikasleen lehentasunen arabera.
Bigarren ikastaroa abenduan eta urtarrilean izango da, sakontzeko helburuarekin. Lehen ikastaroan ikasitakoari jarraipena emateko edo bere garaian ikasitakoa 'freskatzeko' aukera eskainiko du.
'Zerotik hasita' ikastarorako izen-ematea 2025eko irailaren 28ra arte egongo da zabalik. Parte hartzeko interesa dutenek izen-abizenak eta telefono-zenbakia bidali behar dituzte helbide honetara: tobera@tobera.org
Izen-ematearen arabera talde bat baino gehiago osa daiteke, nahiz eta gutxieneko partaiderik ez bada lortzen, ikastaroa bertan behera gera daitekeen. Izen-ematea ez da behin betikoa izango irailaren 29ko astean parte-hartzaileekin harremanetan jarri arte.
