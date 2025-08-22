Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txupinazoa bota bezain laster, mozorroek hartu zituzten plaza eta herriguneko kaleak. A. NÚÑEZ

Tolosa Goierri

Pako Belea iritsi da Zegamara!

Mozorroak plaza eta inguruak hartu zituzten jaien hasiera ospatzeko

Amaia Núñez

ZEGAMA.

Ostirala, 22 abuztua 2025, 20:43

Sormenez beteta murgildu ziren zegamarrak San Bartolome jaietan. Aurten ere Tolosako Iñauterien pareko mozorro-festa egon zen atzo herrigunean. Lagun taldeek gaurkotasunari itzulia eman eta irudimenez jositako piezak aurkeztu zituzten. Horrela, plaza inguruan aurki zitekeen Masterchefeko taldea Tamara Falcocini eta guzti, Mattin Iñiguezen Red Bull X Alps abentura gogorarazten zuten parapentelariak, Gipsy Kings-en ezkontza, Simpson eta Harriketarrak familiak, San Adriango kobako bizilagun eta ikerlariak, herri-kirolariak, eta abar.

'Ai ene, 24.a San Bartolomé' abestuz eman zioten ongi etorria beleari. Azken hilabeteetan kuadrillak «mimo handiz» zaindu du arrautza eta Pako izendatu duten belea sortu omen zen bart gauean. Gainera, Zegamako kide berria aurkezteaz gain, sanbartolomeak ondo pasatzeko 'aholkuak' ere eman zizkieten plazara gerturatutako herritarrei, txupinazoa bota aurretik.

Herri kirolak eguerdian

Gaur, Tobera Musika eskolako trikitilarien goiz eresiak emango dio hasiera egunari. Goizeko 10:00etan meza egongo da San Bartolome ermitan urteko hildakoen alde eta 12:30ean herri kirol saioa egongo da Jose Maiora plazan. Ugaitz Mugertza, Xabier Zaldúa, Jesús Mari Mujika, Julen Gabirondo, Jose Mari Esnaola, eta Udane eta Elene Ostolaza ahizpak parte hartuko dute erakustaldian. Aldi berean, pintura, taila eta eskulanen erakusketa irekiko da Jabier Otegi kultura-etxean bazkalordura arte. Arratsaldean ere ikusgai egongo da 19:00etatik 21:00etara. 13:30ean bertsolarien lehen saioa egingo da udaletxeko arkupetan. Arratsaldean, bezpera nagusiak egingo dira San Bartolome ermitan 17:00etan. Ordu berean, haurrentzako puzgarriak egongo dira pilotalekuan. Bertsolarien bigarren saioa 18:00etan hasiko da udaletxeko arkupean. 19:30ean buruhandi eta erraldoien kalejira egingo da trikitilariekin. 21:00ean herri afaria egingo da eta 23:00etatik aurrera Fan&Go taldearekin erromeria hasiko da.

