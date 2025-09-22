Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Otsolar dantza taldean izena emateko epea, zabalik

Amaia Núñez

LIZARTZA.

Astelehena, 22 iraila 2025, 20:20

Otsolar dantza taldeak aurten ere euskal dantza ikastaroak antolatu ditu. Ikastaroak haur zein helduentzako izango dira. Dantzanikasi nahi dutenek izena emateko epea irekita dute. Horretarako 660 139 380 telefono zenbakira deitu beharko da edo 8arteaga@gmail.com helbide elektronikora idatzi irailaren 26a, ostirala, baina lehen.

Dantza eskolak 2022tik aurrera jaiotakoei zuzenduta daude eta helduen taldea ere antolatuko da. Astero ordubeteko saioa izango du talde bakoitzak. Astelehenetan Intza Iturralde eta Onditz Esnaolak emango dute txikienentzako, 2022 eta 2018 artean jaiotakoei, 16:30etik aurrera. Gainontzeko taldeek asteazkenetan izango dute saioa Lide Bengoetxearekin: 14:45ean helduek, 17:30ean 2017 eta 2015 urteen artean jaiotakoek, eta 18:30ean, 2014 urtetik aurrerakoek.

Ikasturte osoko prezioa 140 eurokoa da maila guztietako ikasleentzako. Ikastaroa urriaren 1ean, asteazkenean, hasiko da eta ekainera bitartean luzatuko da. Ohi bezala, urtean zehar hainbat ekitalditan dantzatuko dute ikasleek.

