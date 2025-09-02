Organizado un taller musical para mayores de 65 años mañana en Atxulondo

A. N. Zizurkil. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Como novedad entre las actividades culturales para este curso, se ha organizado un taller musical para mayores de 65 años. La presentación será mañana jueves, en la casa de cultura Atxulondo a las 12.00 horas, donde explicarán como se va a llevar a cabo el curso.