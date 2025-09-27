Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Organizadas varias actividades para mayores de 65 años para este curso

A. N.

Anoeta.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:29

Para este curso se han organizado varias actividades dirigidas a los vecinos mayores de 65 años. Loatzo Musika Eskola ha preparado unos talleres para quienes les gustaría aprender música pero no han tenido oportunidad para ello.

Las clases estarán ideadas para alumnos de todos los niveles y respetarán el ritmo de cada uno. La matriculación está abierta hasta el próximo martes, día 30, a través de la página web loatzo.eus. Para más información se puede escribir a loatzo@loatzo.eus o llamar al 943 692 619.

Por otro lado, el obrador Irakin ha organizado el taller 'Cuida tu interior' para mayores de 65 años. Se impartirá el próximo martes, 30 de septiembre en la sala polivalente (al lado de la biblioteca) y en Irakin, de 16.30 a 18.30 horas.

En el taller los responsables de Irakin e Itxaso enseñarán a cuidar el cuerpo a través de la respiración consciente y la alimentación saludable. El taller tiene un precio de 5 euros y para inscribirse habrá que llamar al 686 961 264 o 677 413 476.

