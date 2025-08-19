Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Organizada una visita guiada para mañana al Museo Ur Mara

A. N.

alkiza.

Martes, 19 de agosto 2025, 20:56

El museo Ur Mara de Alkiza abrirá sus puertas mañana jueves para ofrecer una nueva visita guiada por sus instalaciones. En el paseo dará a conocer la obra y la filosofía del artista Koldobika Jauregi a los visitantes recorriendo el bosque que acoge sus obras.

La visita comenzará en la entrada inferior a las 11.30 horas, tendrá una duración aproximada de dos horas y se llevará a cabo en castellano. Durante la caminata se podrá ver la exposición permanente del museo, situado en pleno bosque. Está compuesta por esculturas de mármol realizadas por Koldobika Jauregi en diferentes etapas de su trayectoria.

Asimismo, se pueden observar otros elementos etnográficos y naturales presentes en los terrenos del museo, como la antigua calera y el espacio Thoureau. La visita tiene un precio de 15 euros por persona. Para participar hay que escribir a la dirección urmara.alkiza@gmail.com Recomiendan ir con calzado adecuado para andar por el monte.

Además, existe la posibilidad de conocer el museo por sí mismo. Este verano está abierto de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas. Siempre con cita previa en urmara.alkiza@gmail.com. El precio de la entrada normal es de 5 euros y el de los grupos de 15 euros. En este caso deberán ser grupos de al menos 10 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Organizada una visita guiada para mañana al Museo Ur Mara