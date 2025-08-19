Organizada una visita guiada para mañana al Museo Ur Mara

A. N. alkiza. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

El museo Ur Mara de Alkiza abrirá sus puertas mañana jueves para ofrecer una nueva visita guiada por sus instalaciones. En el paseo dará a conocer la obra y la filosofía del artista Koldobika Jauregi a los visitantes recorriendo el bosque que acoge sus obras.

La visita comenzará en la entrada inferior a las 11.30 horas, tendrá una duración aproximada de dos horas y se llevará a cabo en castellano. Durante la caminata se podrá ver la exposición permanente del museo, situado en pleno bosque. Está compuesta por esculturas de mármol realizadas por Koldobika Jauregi en diferentes etapas de su trayectoria.

Asimismo, se pueden observar otros elementos etnográficos y naturales presentes en los terrenos del museo, como la antigua calera y el espacio Thoureau. La visita tiene un precio de 15 euros por persona. Para participar hay que escribir a la dirección urmara.alkiza@gmail.com Recomiendan ir con calzado adecuado para andar por el monte.

Además, existe la posibilidad de conocer el museo por sí mismo. Este verano está abierto de martes a domingo, de 10.00 a 19.00 horas. Siempre con cita previa en urmara.alkiza@gmail.com. El precio de la entrada normal es de 5 euros y el de los grupos de 15 euros. En este caso deberán ser grupos de al menos 10 personas.