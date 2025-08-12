Organizada una excursión al Santuario de Arrate para septiembre

Amaia Núñez alegia. Martes, 12 de agosto 2025, 20:09 Comenta Compartir

Un grupo de vecinos de Alegia ha organizado un viaje al Santuario de Arrate para el próximo 4 de septiembre. La excursión será de día completo, con salida a las 10.30. Por la mañana visitarán las instalaciones de Arrate Irratia. A continuación el santuario de Arrate, donde escucharán misa antes de la comida.

La comida será en Eibar y la vuelta a Alegia está prevista para las 18.00.El coste del viaje será de alrededor de 40 euros, aunqu dependerá de la cantidad de personas que se inscriban. El precio incluye todos los gastos de autobús, visitas y comida, de ese día. Los interesados pueden inscribirse llamando al 667.301.546.