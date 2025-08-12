Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa Goierri

Organizada una excursión al Santuario de Arrate para septiembre

Amaia Núñez

alegia.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:09

Un grupo de vecinos de Alegia ha organizado un viaje al Santuario de Arrate para el próximo 4 de septiembre. La excursión será de día completo, con salida a las 10.30. Por la mañana visitarán las instalaciones de Arrate Irratia. A continuación el santuario de Arrate, donde escucharán misa antes de la comida.

La comida será en Eibar y la vuelta a Alegia está prevista para las 18.00.El coste del viaje será de alrededor de 40 euros, aunqu dependerá de la cantidad de personas que se inscriban. El precio incluye todos los gastos de autobús, visitas y comida, de ese día. Los interesados pueden inscribirse llamando al 667.301.546.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  7. 7 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  10. 10 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Organizada una excursión al Santuario de Arrate para septiembre