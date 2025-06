Orexa, sin cobertura móvil desde el apagón: «Hemos abierto decenas de incidencias, pero nadie nos atiende»

«Espera, repite, que se te ha cortado». «Es que he venido aquí a la punta de un monte que es de los pocos sitios ... donde tengo cobertura, pero a veces va y viene», responde al otro lado del teléfono Gurutze Etxezabal, alcaldesa de Orexa. Mientras en Madrid se siguen repartiendo las culpas por el gran apagón eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril, el municipio más pequeño de Gipuzkoa continúa arrastrando las consecuencias de este incidente. Siete semanas después, la localidad continúa sin cobertura móvil, una situación que ha generado malestar entre su centenar de vecinos, que han interpuesto numerosas quejas ante la operadora responsable pero que aún no han sido atendidas.

La situación se ha vuelto insostenible y desde el propio Ayuntamiento han dicho basta. Tal y como explica Etxezabal, Orexa es una zona sin cobertura por lo que el Ayuntamiento instaló hace años un aparato en la antena de la fibra óptica del ostatu para que actuara como amplificador y diera cobertura 3G al municipio. Aunque la instalación fue promovida por el consistorio, la gestión la tiene Movistar, explica.

Hasta ahora no había tenido problemas reseñables y el sistema ha funcionado con normalidad. Sin embargo, tras el apagón la antena dejó de funcionar por lo que abrieron una primera incidencia. «Vino un técnico y recuperamos cobertura, pero a los pocos días, 2 ó 3, dejó de funcionar y así seguimos casi siete semanas después, sin nadie que nos atienda», indica.

En este tiempo tanto el Ayuntamiento como varios vecinos han presentado decenas de quejas ante la compañía, pero siguen sin respuesta. «Una de las incidencias que abrimos nos la cerraron al momento con un mensaje que decía 'al no se una actuación prioritaria, cerramos la incidencia», denuncia Etxezabal. Incluso se han personado en las oficinas de Tolosa, pero con idéntico resultado.

«Entendemos que somos apenas 100 habitantes, pero no es normal no recibir ninguna notificación. No pedimos tanto, que venga un técnico», reclama. Una denuncia compartida también por el exalcalde del municipio Eneko Maioz quien a través de sus redes sociales ha interpelado a Movistar en busca de una solución.

Aunque los télefonos fijos e internet funcionan, la incidencia con la red móvil está trastocando la vida normal de los vecinos del municipio. «Hacer cualquier operación con el banco es imposible porque no nos llega el mensaje de verificación», pone como ejemplo Etxezabal. Solo logran «un poco» de cobertura en pequeñas zonas localizadas y alejadas del casco urbano, pero «esta situación no es de recibo», denuncia la alcaldesa.

Clientes sin cobertura

Las consecuencias en la vida cotidiana de vivir sin cobertura las sufre, además de todos los vecinos, el restaurante Orexako Ostatua. «Todos los clientes que vienen están sin cobertura y por ejemplo, para los trabajadores que se acercan, suele ser un problema considerable porque hoy en día no es fácil estar sin cobertura por todas las afecciones que provoca eso», explica Eneko Maioz, coordinador de los proyectos del pueblo de Orexa. Los problemas no se han trasladado al método de pago y se pueden utilizar las tarjetas bancarias, pero dispositivos como las alarmas sí necesitan cobertura «y la situación que se crea es bastante complicada».

Orexako Ostatua organiza también encuentros entre empresas, algo que resulta poco atractivo en un lugar sin cobertura. «Estamos perdiendo oportunidades para organizar este tipo de eventos y jornadas», lo que redunda en los beneficios económicos.