Ordizia

Zuhaizti retomará las actividades la tercera semana de septiembre

Para este mes ya tienen organizado un viaje a Burgos y también realizarán dos caminatas por la comarca

Amaia Núñez

ordizia.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

Tras el descanso de las vacaciones de verano, el centro social Zuhaizti retomará en las próximas semanas las actividades, dirigidas a todos los jubilados y pensionistas. Aunque los cursos comenzarán más adelante, para este mes tienen algunos eventos programados, como son las caminatas y un viaje a Burgos.

El primer paseo de la temporada será el día 17 de este mes, miércoles. La caminata será desde Brinkola a Legazpi. Los participantes irán primeramente hasta Brinkola en tren con salida a las 14:55 y se dirigirán a Legazpi caminando. Allí volverán a coger el tren para regresar a Ordizia.

El siguiente recorrido será el día 25, cuando completarán el tramo de Arama a Itsasondo. En estas caminatas pueden participar todas las personas que quieran, sean socios del centro o no.

Excursión a Burgos

Asimismo, han organizado un viaje a Burgos para el día 18 de septiembre, jueves. La salida será a las 08.00 desde la estación de tren. Una vez en Burgos realizarán una visita guiada a la zona medieval, de 11.00 a 12.15, sin entradas. La comida será hacia las 14.00, en el restaurante Don Nuño. Por la tarde habrá tiempo libre para pasear por la ciudad. El regreso a Ordizia está previsto para las 20.30 horas.

El precio de la salida es de 45 euros. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas del centro social los miércoles y jueves, de 10.30 a 12.30 horas. El plazo finalizará el 15 de septiembre, lunes.

Marcha nórdica

Para finalizar el mes, se llevará a cabo un taller de marcha nórdica o Nordic walking el 29 de septiembre. La clase será de 09.30 a 12.30 horas y en ella se podrá aprender el estilo y el manejo de los bastones de esta modalidad. Las inscripciones están abiertas en la oficina del centro social en el horario habitual.

