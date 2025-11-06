Victoria del Ordizia Siglo XX frente al Arrasate por 32-25

Amaia Núñez ORDIZIA. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Ordizia Siglo XX se mantiene en la zona alta de la clasificación tras la victoria obtenida contra el Arrasate, por 32-25. Con este triunfo deja atrás las malas sensaciones de la jornada anterior.

Los urdiñas comenzaron por delante, pero enseguida se igualó en el juego. La tónica se mantuvo en el segundo tiempo. En el minuto 45 los arrasatearras empataron a 22. A partir de ese momento los ordiziarras volvieron a dominar el partido para ganar, gracias al trabajo defensivo que logró anular casi la mitad de las acciones de ataque del rival.

Con este resultado, ocupan la quinta posición de la clasificación, con siete puntos, a un punto del segundo y tercero. Este domingo se enfrentarán al Soraluze, a las 13.30 en el polideportivo de Labegarieta.

El senior femenino, Ordizia Biok2.com cayó derrotado contra el Txingudi por 25 a 22. El encuentro estuvo marcado por el pésimo comienzo de las ordiziarras, que en los primeros 20 minutos anotaron un solo gol. A partir de ahí llegó la reacción, aunque no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.

Pese a irse con las manos vacías, las urdiñas se mantienen en la mitad de la tabla, con ocho puntos, a tres de ventaja sobre su inmediato perseguidor. Mañana sábado, recibirá al Saieko a las 15.30 en Majori.

El segundo equipo senior masculino, Sugaar OET, empató a 26 contra el Lasalle, en un partido de mucha igualdad entre ambos equipos y que cumplió con la previsión inicial del club. Así, los urdiñas se mantienen en la zona media de la tabla, quinto, a dos puntos del Saieko, cuarto. Este domingo recibirá en Majori al Txingudi Gose a las 10.00, en la pista 1.

El equipo juvenil masculino acusó las ausencias en el encuentro contra el Zarautz. El conjunto rival imprimió velocidad al partido y los urdiñas no pudieron mantener el ritmo, y perdieron 29 a 26. Con este resultado los ordiziarras quedan fuera de la fase final del Campeonato de Gipuzkoa. Aun así, desde el club destacan la trayectoria de esta temporada, en el que han quedado a un punto del primero y empatados a puntos con el ultimo equipo que se ha clasificado. Ahora, comienza otro camino con nuevos objetivos.