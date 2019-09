Un verano turístico espectacular En los meses estivales, la feria se convierte en un atractivo turístico para quienes visitan Gipuzkoa. / MARÍN En una dinámica ascendente a lo largo de esta última década este 2019 establece un nuevo techo EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:18

En una línea y dinámica ascendente de la actividad turística en la comarca, que anota un destacado arranque hace una década y un significativo pico de crecimiento en la campaña del 2016, la gráfica ha continuado dibujando una línea alcista, récord sobre récord que si de estos dos meses de verano por excelencia se trata, apunta Niko Osinalde, director de Goitur, entidad público-privada encargada de bregar por el turismo de la comarca, «nos permite hablar de un verano tan histórico como espectacular».

Atendiendo a los indicadores de medición que utilizamos cada verano, apunta, este año registramos una subida en todos ellos, fenómeno que ocurre raras veces o en muy contadas ocasiones. Más visitantes tanto en julio como en agosto, mayor ocupación en los alojamientos, turistas procedentes de más países diferentes, aumento de llamadas recibidas en la central de llamadas, excelente aceptación de las visitas y salidas especiales organizadas, etc.

Sirva como dato contante y sonante que solamente en agosto se han contabilizado 18.860 pernoctaciones, un número superior al del año pasado, todo ello sin perder de vista que la comarca ha ofrecido el mismo número de camas. Incremento que nos sitúa en unos ingresos de entorno a los 800.000 euros, exclusivamente en el apartado de pernoctaciones.

La ocupación de los agroturismos, en agosto, ha sido de un 78%, y en el caso de los hoteles y las pensiones ha llegado hasta un 90%. Dejando a un lado la semana del 26, la ocupación media se ha situado en el 95%.

De la misma manera, han pasado más turistas y visitantes, que el año pasado por las oficinas de turismo del Goierri; Ataun, Beasain, Idiazabal, Lizarrusti, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama y Zerain. En total, 16.684 personas en busca de información durante estos dos últimos meses: 9.236 personas en julio y 7.448 personas en agosto, un 5,8 % más que en el 2018.

Datos obtenidos en las propias oficinas de turismo, todo ello sin perder de vista que quienes nos han visitado han podido conseguir toda la información necesaria del Goierri en nuestra web o en el propio alojamiento, sin necesidad de acudir a una oficina de turismo.

Tal y como ha ocurrido en años anteriores, por procedencia, el grupo mayoritario ha sido el de los catalanes, y el segundo puesto ha estado muy disputado entre la comunidad valenciana y Madrid. Como curiosidad, han venido turistas de todas las comunidades autónomas excepto de Ceuta y Melilla.

A destacar el notable aumento de viajeros llegados de Andalucía y del extranjero, sobre todo Francia, Alemania, Holanda y Estados Unidos.

En cuanto a días de estancia, en general se ha mantenido la media del pasado verano, lo que nos permite hablar de una estancia media de 4-5 días, aunque no han faltado las de 7-8 días.

No quisiera dejar pasar el hecho, insiste Niko Osinalde, de que la ingente labor de comercialización que hemos llevado a cabo del Goierri, ante agencias de viajes y touroperadores (presentaciones en Donostia, Bilbo, Madrid, Barcelona, Londres, Lisboa, Berlín y Estados Unidos, reuniones individuales, entrega de material, etc), ha propiciado la visita de grupos, que no aparecen reflejados en este balance estival ya que se trata de grupos que viajan acompañados de sus respectivos guías turísticos por lo que, en principio no aparecen en las estadísticas.

Sensacional acogida este año también al 'call center' del Goierri, es decir, del servicio telefónico que ofrece información turística desde primeras horas de la mañana hasta la noche (el teléfono de Goitur), porque además de ofrecer información turística fuera de los horarios de las oficinas de turismo, hemos vendido visitas y paquetes específicos.

Exito del gran recorrido, GR 283 o 'Ruta del queso' que ha contabilizado un aumento del número de turistas que han completado el recorrido. Importante la captación de turistas alojados en la capital guipuzcoana a través del ente Donostia-San Sebastián Turismo, del que el Goierri es socio.

Llega septiembre, concluye Niko Osinalde, mes en el que continuamos desarrollando una amplia campaña de promoción turística en la que las Fiestas Vascas van a representar un buen gancho».