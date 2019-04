Veinte urdiñas, a las concentraciones de la Federación Guipuzcoana de Atletismo

Al igual que en años anteriores con la semana de Pascua llegan las habituales concentraciones para los atletas del Txindoki Grupo Jaso-Autowag AT.

Los de categoría sub 14 y sub 16 se concentrarán en Cambrils (Tarragona) con la Federación de Gipuzkoa y son 13 atletas, Danel Pérez, Oier Zubeldia, Aratz Cendón, Julen Azpiroz, Unai Mendizabal, Haritz Aseginolaza, Jon Naldaiz, Bingen Zubiarrain, Nahia Iraola, Naroa Iturrioz, Garazi Etxeberria, Elene Etxeberria y Laxia Arsuaga.

Los de categoría sub 18 y sub 20 se reúnen en Benicassin (Castellón) y son 7 atletas, Aritz Apoalaza, Ander Svensson, Hodei Caballero, Irenia Apaolaza, Ane Ormazabal, Amaia Zeberio y Garazi Ramírez.

Por lo que a los últimos resultados se refiere, fantástico el que obtenían los atletas del Txindoki Grupo Jaso-Autowag AT en los campeonatos de Gipuzkoa de pista al aire libre para las categorías sub 16, sub 18 y sub 20, celebrados en Donostia.

En categoría masculina los urdiñas consiguieron 9 medallas, un mínima para el campeonato de España y 12 marcas personales, y en categoría femenina; 13 medallas, tres marcas mínimas para campeonatos de España y 14 marcas personales.

En categoría sub 16 masculina, Aimar Aierbe se proclamaba campeón de Gipuzkoa en 1.000 metros con 2.57.43, Urtzi Altuna quinto con 3.03.70 marca personal y en 100 metros Mikel Etxeberria era séptimo con 12.47 (0.0) marca personal.

En categoría sub 18, título de campeones de Gipuzkoa para Ander Gabardino en 800 metros con 2.10.02 marca personal y para Jon Etxeberria en 5.000 metros con 17.34.14, que representa nueva marca personal. Subcampeones de Gipuzkoa eran; Mikel Samaniego en 1.500 metros con 4.36.01 marca personal y Unax García en 5.000 metros con 17.38.66 marca personal.

Tercero y medalla de bronce en 1.500 metros, el propio Unax García con 4.41.10 marca personal. Por su parte, Markel Sánchez era cuarto en 110 metros vallas con 18.66 (+2.0) marca personal y el 14 en 100 metros lisos con 12.71 (+1.2), a su vez, marca personal.

En categoría sub 20 chicos; campeones de Gipuzkoa eran Aritz Apaolaza, en lanzamiento de peso (6kg) con 15.57 marca personal y mínima para concurrir en el campeonato de España sub 20 que va a tener lugar en julio en Granollers, y Ander Svensson en salto de longitud con 5.91m (+0.6). Subcampeón de Gipuzkoa en 200 metros, Jon Etxarri con 24.05 (+1.7) marca personal, atleta que en el hectómetro se clasificaba en cuarta posición con 11.99 (viento sin especificar) marca personal.

Por lo que a las pruebas de libre participación se refiere, paralelas al campeonato de Gipuzkoa, destacar sobre manera el magnifico concurso, en lanzamiento de peso (7.260kg) de Joseba Berasain dejando una nueva marca personal para él de 15.99m, que además supone mínima para el estatal sub 23 de finales de junio en Tarragona. En 100 metros lisos Carlos Daniel Ojeda (sub 23) hacía marca personal con 12.74 (-0.8).

Baloncesto

El cadete femenino de participación, segundo con seis victorias de siete encuentros disputados, recibía en Majori, al líder del grupo, el Bera Bera Egia, que contaba con una victoria más que las urdiñas. Partido jugado de poder a poder, con dos partes diferenciadas en cuanto al marcador. Las pupilas de Txiki, se hicieron con la primera parte puesto que al descanso ganaban por 13 a 8, haciéndose con la victoria del primer cuarto por 9-2.

Sin embargo, las tornas cambiaron a la vuelta de vestuarios. Las visitantes haciendo buenos los resultados obtenidos hasta este momento; ninguna derrota en esta segunda fase, se hicieron con el tercer cuarto por cuatro puntos y remataron la faena haciéndose con el parcial de la última tanda de diez minutos. Al final del partido Ordizia KE 20-Bera-Bera Egia 28.

En otro orden de cosas reseñar que cuatro jugadores del club acuden estos días a las diversas citas, en las que han sido convocados con la selección de Euskadi de baloncesto. Eneko Martínez y Josu Garmendia a disputar un torneo de 3x3 a Cataluña, junto con Sara Elzaurdi, también convocada para la misma modalidad, en el apartado femenino y también en Cataluña.

Manex González, concurre con la selección de Euskadi en el torneo intercomunitario de selecciones que tiene lugar en Cádiz.