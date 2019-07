Urrup llega puntual a su cita festiva Rosa Rojo, tercera por la izquierda, con el elenco de actores de 'Desio izeneko tranbia'. / MARIN Representa mañana en el Herri Antzokia la obra 'Desio izeneko tranbia' EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Miércoles, 17 julio 2019, 00:25

El grupo de teatro Urrup vuelve puntual a su cita con el programa festivo santanero para subirse mañana, en esta ocasión a las 20.30 horas, al escenario del Herri Antzokia, tal y como lo viene haciendo, ininterrumpidamente, en la antesala de las fiestas santaneras, desde 1992. Año y fiestas patronales de su puesta de largo en las que debutó con la obra 'Cuéntalo tú, que tienes más gracia'.

Aquel inicial, Grupo de Teatro Ordizia, compuesto por exalumnos del Instituto Oianguren, pasó en 1999 a denominarse Urrup tras la incorporación de actores y actrices de la comarca. Compañía teatral goierritarra que en 1994 pasó a dirigir Rosa Rojo, desempeño y responsabilidad que mantiene al día de la fecha.

Más de 25 años por lo tanto, fieles a los prolegómenos de la agenda santanera que, sirva reseñar como anécdota, hace dos años con motivo de las bodas de plata del grupo, el aniversario le llevaba a Urrup a liarse la manta a la cabeza e interpretar en euskera 'Zuek nahi bezala' (As you like it, Como gustéis), una de las comedias más maduras, quizá menos conocida y trabajada de Shakespeare. Conclusión, otro éxito de la factoría teatral, Rosa Rojo.

'Un tranvía llamado Deseo' (1947) es una obra clásica del teatro estadounidense, considerada la narración más excelsa del dramaturgo Tennessee Williams, ganadora al año siguiente del Premio Pulitzer en la categoría drama. Relato que fue llevado al cine por Elia Kazan, que contó con Vivien Leigh, Kim Hunter y Marlon Brando como actores principales, film que cosechó cuatro Oscar.

Pues bien, un texto que ha representado un verdadero reto para el grupo, que mañana estrena en su versión en euskara, 'Desio izeneko tranbia'.

La historia gira en torno a Blanche Du Bois, que empujada por la pérdida de la plantación familiar, se presenta en New Orleans en casa de su hermana (Stella) y de su cuñado (Stanley Kowalski). Blanche viene huyendo de un pasado escabroso y su presencia provocará múltiples conflictos a la joven pareja. Los personajes de Williams tienen un carácter complejo, lo que contribuye a un ambiente de tensión y deseo que va escalando y puede explotar en cualquier momento.

Se trata, apuntan en Urrup, de personajes muy reales, y a pesar de tratarse de un relato escrito en el pasado siglo, nos encontramos ante una exposición de los hechos de plena actualidad, en especial en su alusión y referencia a los malos tratos.

Hacía mucho tiempo que Urrup se proponía representar esta obra y por fin ha llegado el momento. El reparto incluye a Ana Martínez (Blanche), Josune Azurmendi (Stella), Gorka Lariz (Stanley), Jose Luis Argiñano (Mitch), Marisol Cavero (Eunice), Yokin Suárez (Steve), Xabier Ormazabal (Pablo), Ekain Auzmendi y Martín Echeverria.

Con esta propuesta escénica la compañía teatral ha afrontado un esfuerzo de producción importante con decorados creados y construidos específicamente para esta obra, a cargo del ordiziarra Imanol Juanes, con los que mostrar el humilde hogar de la joven pareja protagonista. La iluminación lleva el sello de Yokin Suárez y Rosa Rojo, el diseño gráfico es responsabilidad de Eukene Lekuona y la traducción de Xabi Payá Ruiz.

Finalmente, apuntan los componentes del grupo «nos gustaría agradecer las ayudas que recibe Urrup por parte del Ayuntamiento, y de empresas como Orkli, ya que nos resultaría muy difícil sacar adelante proyectos como estos sin las mismas».