Un universo para todos los gustos, escondido en los libros

Amaia Núñez ordizia. Martes, 22 de abril 2025, 20:59 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

Entre las hojas de los libros se esconden un sinfín de universos, cada uno a medida de la imaginación de quien lee. Hoy se celebra el Día Internacional del Libro, en recuerdo a dos escritores universales que fallecieron un 23 de abril de 1616: Miguel de Cervantes (en realidad falleció el día anterior) y William Shakespeare. La biblioteca municipal ha puesto en marcha este mes una iniciativa con la que recogen recomendaciones de los libros de los vecinos y usuarios. Pero, ¿qué es lo que recomiendan quienes están cerca del mundo literario?

La escritora y profesora Irati Goikoetxea y los responsables de KGT Kolektiboa, Txarli y Mate, que pusieron en marcha el centro Lutxi Irazigunea, presentan sus propuestas personales para esas lecturas pendientes. Irati Goikoetxea es también dinamizadora del grupo de lectura en euskera de la Casa de Cultura y en esta ocasión recomienda su libro favorita: 'Han goitik itsasoa ikusten da', de Julen Gabiria. La novela ganó el premio Igartza y se publicó en 2004.

«Le tengo un cariño especial», indica. «Lo he leído y disfrutado tres o cuatro veces. La primera vez que lo leí me dejó un sabor muy dulce y delicioso, es un libro que pellizca el estómago. El de Julen Gabiria es un gran libro protagonizado por gente pequeña que nos hace sentir el mar entre las manos. Calcular cuánto margen puede dejar a la felicidad la huella del dolor no es fácil. Para ello, mojarse en el agua entre letras puede ser una bonita opción y esa opción la ofrece este precioso libro», detalla.

Txarli y Mate, a falta de uno, proponen dos cada uno. Hace un año abrieron el local Lutxi Irazigunea, ubicado junto al KZgunea, con el que quieren compartir todo el material del que disponen. Fomentar la mirada crítica es uno de los objetivos, por lo que los libros mencionados por ellos siguen esa línea. La primera propuesta es 'La conjura de los necios', de John Kennedy Toole. Es uno de los dos únicos libros de su autor, ambos publicados póstumamente. «Un esperpento que describe críticamente un mundo absurdo pero que refleja perfectamente todo tipo de personas que existimos en este mundo. Muy bueno», resume.

Para el segundo ha seleccionado 'Un hombre' de Orianna Falacci, publicado en 1979: «Al contrario que el anterior, escrito por una conocida periodista y escritora, convirtió una entrevista periodística en una relación personal y relata la evolución humana de los años 70, pasando de la militancia a la crítica social».

Ensayo y novela

Por su parte, Mate propone dos títulos en euskera: 'Moroak gara behelaino artean?', de Joseba Sarrionandia, y 'Laranja bat zaborretan' del ordiziarra Patxi Zubizarreta. El primero es un ensayo que parte de la curiosidad de Sarrionandia por Pedro Hilario, uno de los primeros gramáticos de la lengua bereber, en el que mezcla personajes históricos y reflexiones sobre las guerras coloniales, confesiones personales y opiniones políticas, biografías curiosas y anécdotas increíbles, teorías lingüísticas, etc.

La novela de Zubizarreta reflexiona sobre la diferencia de clases con la historia de Karabino, un joven que vive en el barrio de Mokattam, conocido como la Ciudad de la Basura. «Para saber si estás en un lugar pobre o rico, mira las papeleras. Si en vez de suciedad vemos papeleras, no será ni pobre ni rico: turístico, exacto. Si se ve la suciedad sin papelera, necesariamente pobre. Y si la gente vive entre la suciedad, será completamente pobre», comienza el libro.

En el municipio también hay quien contribuye a ampliar la oferta literaria. En el último año, sin ir más lejos, cinco ordiziarras han publicado sus trabajos. Iñaki Dubreuil publicó 'Epidemias en Villafranca (1900-1936). La tuberculosis y la gripe española en Villafranca', que es la segunda parte del estudio sobre el tema; y también vieron la luz 'Patria, la buena' de Ricardo Gómez, 'Solo esta noche' de Jesús Toral, 'Nada-Nadie' de Mari Paz Arrugaeta y 'Flores amarillas en la cuneta' de Alex Saldaña.