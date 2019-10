El Txindoki At califica de histórica esta última edición del Memorial Josetxo Imaz

El Txindoki Grupo Jaso Autowag At no sólo hace un sensacional balance, sino que califica de histórica esta decimonovena edición del Memorial Josetxo Imaz, además, por diferentes motivos.

Por un lado, es sin duda el año que más calor ha hecho en la cita con el último domingo de septiembre en esta dos décadas por lo que tendríamos que hablar de la edición más calurosa de todas las celebradas hasta la fecha y así los atletas sufrieron.

Tanto el calor como el viento sur hicieron que llegara todo el mundo con la boca seca, echando de menos, si cabe, un avituallamiento más de agua y no solo el que corresponde en las pruebas de 10 km. A reseñar que a pesar del calor no hubo que hacer ningún tipo de asistencia.

Una edición, testigo, a su vez, de muchas emociones, primero con el minuto de silencio, en la salida, en recuerdo del recientemente fallecido atleta del Tolosa, Ibon González Loitegi, en el que participaron su familia, amigos, y miembros de su club. También, sin duda, emoción a raudales durante la prueba con los once atletas con discapacidad funcional que fueron empujados en sus respectivos carros por trabajadores de Orkli y voluntarios bajo el lema 'Zure Irrifarrez, Nire Indarra', una iniciativa pionera en esta Josetxo Imaz que a buen seguro tendrá continuidad en otras ediciones y en otras carreras y eventos deportivos.

La carrera popular volvió a registrar de nuevo un aumento de la participación con respecto al año anterior, dejando atrás la concurrencia más baja de la prueba que data del 2017. Se inscribieron 452 dorsales, de los que 432 pasaron por la línea de meta superando en 26 atletas , la cifra del año anterior,25 hombres más y una mujer. La cosa es aumentar.

Apuntar, a modo de referencia que de las 16 carreras populares que se celebraron, ese fin de semana entre Euskadi y Navarra, 10 de asfalto y 6 de montaña, la Josetxo Imaz fue la más numerosa en participación de las 10 de asfalto, superada únicamente por dos carreras de montaña muy importantes.

Edición histórica también por el ganador de la prueba el segurarra y presidente del Txindoki Grupo Jaso Autowag At, Eneko Agirrezabal (primer goierritarra en ganar la Josetxo Imaz) sin duda uno de los mejores fondistas vascos de este siglo que ya tiene en su dilatado palmarés como él mismo dice, la carrera popular más prestigiosa del Goierri. Segundo era el donostiarra Ander Sagarzazu y tercero el durangarra, David García que en el circuito de cross de Oiangu se proclamó campeón de Euskadi en febrero.

En mujeres también ganadora guipuzcoana, la azkoitiarra, Jone Zabaleta, una de las mejores mediofondista de España que el año pasado fue cuarta. Segunda era la navarra Nuria Rodríguez y tercera la ordiziarra, del Txindoki Grupo Jaso Autowag At, Izaro Rubio, siempre en la 'pomada' de esta carrera.

Histórica, a su vez, por tratarse de la primera convocatoria en la que no había premios en metálico, lo que dio lugar a que no se presentaran los habituales grandes atletas marroquíes siempre habituales en esta prueba, lo que dio lugar a que los pódiums recibieran, en su totalidad, a atletas vascos, pero eso sí, de primer nivel. Entre los atletas del club Txindoki destacar, en categoría masculina, a 'Txuri' que era octavo y primero de Ordizia, Imanol Oiarbide; primero de más de 55 años y al jovencísimo atleta de Zegama, Unai Mendizabal debutando en 10 km con un crono de 37.49. En categoría femenina, sexta era Uxue Ibáñez, séptima su hermana María, novena Irati Zubizarreta, 16 la joven Nahia Iraola y 26 la veterana lanzadora, Lurdes Intxausti.

Desde el Txindoki At quieren agradecer a los atletas que hicieron de liebre, todos ellos, impecables y reseñar que esta vez no se dieron las cenas para aquellos grupos de chicas que llegan cinco o más juntas a meta, porque no se dio el caso.

Fútbol

El primer equipo del Ordizia KE visita a las 17.00 al Euskaldun. Los andoaindarras partían con la vitola de equipo recién ascendido y en algunos círculos considerada como escuadra a batir. Sin embargo pronto dejaba claro que no hay enemigo fácil, dado que ha conseguido hasta la fecha, 2 victorias y 1 empate. Por su parte, el Ordizia (habiendo descendido de tercera), acredita 1 victoria y 2 derrotas. Veremos qué pasa.