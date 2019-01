El triunfo del Ampo Ordizia en su visita al Alcobendas da alas a la afición

La afición pensaba que al Ampo Ordizia le iba tocar sudar la camiseta de lo lindo en Las Terrazas y que sacar una renta, por mínima que fuera, supondría todo un éxito. El equipo sudó la camiseta, claro, pero protagonizó un auténtico partidazo del que los anfitriones se llevaron dos puntos in extremis.

Un encuentro que no pudo disputar, por motivos laborales, Imanol Iruarriz, posición que cubrió, a lo grande, Oier Goia. Una lástima que tuviera que abandonar el terreno de juego, por lesión, su hermano Julen, percance que al parecer no reviste mayor gravedad. No jugó, aunque fue de la partida, Gonzalo Vázquez.

El equipo funcionó, se vio cómodo, y se fue hasta un 10-33, a falta de un cuarto de hora, que de terminar así hubiera supuesto una auténtica debacle para los de Tiki Inchausti. Buenas sensaciones, de nuevo. Y cuatro puntos con los que la afición empieza a soñar con una semifinal por el título en Altamira. Todo ello sin perder de vista que el calendario del Ampo no es del todo malo.

Decimocuarta jornada en la que el FC Barcelona, que tiene que visitar el Goierri, se llevaba el derbi catalán. La cátedra acertaba, aunque el resultado fue más ajustado de lo previsto, con el pronóstico del Hernani-La Vila. El Gernika no dio la sorpresa, en casa, ante El Salvador, y lo tiene cada vez más difícil. El Aparejadores dejó claro que le supo coger la medida a San Román para disgusto del Independiente y el Quesos se tuvo que emplear a fondo para llevarse, en el Pepe Rojo, el encuentro que le reunía con el Cisneros.

En otro orden de cosas, anotar que desde mañana viernes, la selección española femenina de rugby a siete asiste a una nueva concentración, en Madrid, con la vista puesta en la tercera ronda de las series mundiales, que van a tener lugar en Sydney, concentración a la que concurren Enara Cacho, más Amaia y Lide Erbina, hermanas que en una apretadísima agenda de competición en lo más alto, lo harán el domingo tras jugar con el quince, en el Central, ante Escocia.

Baloncesto

El sénior femenino, tercer clasificado, se enfrentaba a su inmediato perseguidor, el Alde Zaharra, que compartía número de victorias. Las de Lander Mujika y Patxi Olano venían de realizar una formidable primera vuelta, con seis victorias de ocho encuentros, y lo que es más importante, dando buenas sensaciones de juego. Comenzó mal el partido con las urdiñas centradas en defensa, sin conceder muchas segundas opciones al conjunto local, pero con problemas de anotación de cara a la canasta rival. Al descanso, las del txoko perdían por 24 a 13. Tocaba reaccionar. Tratar de parar el juego atacante del Alde Zaharra, que superaba una y otra vez a las ordiziarras.

El cuerpo técnico del Ordizia cambió de estrategia y dispuso a sus jugadoras en una defensa zonal, con el objetivo de perder de vista el punto fuerte donostiarra. Y la propuesta urdiña surtió efecto ya que el Ordizia ganó el tercer cuarto por 10 a 16 y a continuación el cuarto por 5 a 10. Lo que propiciaba un final del encuentro con empate a 39. Quedaba claro que las del Goierri habían conseguido igualar un encuentro que en el descanso se veía muy cuesta arriba.

La prórroga comenzó bien para las urdiñas, enchufadas, pero tras los dos primeros minutos, empezaron a errar más de lo habitual, cediendo algunos puntos en el lanzamiento de tiros libres, con lo que la victoria se quedaba, finalmente, en el feudo donostiarra por 45 a 43.

El júnior masculino, tercero, afrontaba en Beasain el derbi de la categoría ante el BKL, que era quinto, en la que suponía la última jornada de la primera fase de grupos.

Los urdiñas dieron buen comienzo al encuentro, mostrando su autoridad en defensa, sin dar segundas opciones, y mostrando sus destrezas en ataque, para conseguir 22 puntos por los 16 de los locales al final del primer cuarto. En el segundo, los beasaindarras, intensificaron su concentración en defensa, haciendo que disminuyese el acierto urdiña, pero los del txoko continuaron acertados en defensa.

Al descanso; 29 a 33 para los de Mike. A la vuelta del intermedio, los beasaindarras ofrecieron un buen juego, centrados y atacando con decisión la canasta rival, pero nuestros chicos fueron quienes controlaron el tiempo del partido, anotando en momentos sensibles para el devenir del envite y haciéndose con una muy trabajada victoria; 62-67.

Campeonato de pala

Una de cal y otra de arena para los pelotaris de la sociedad Oiangu en el Campeonato de Euskal Herria de pala. Triunfo en pala corta, modalidad en la que en categoría de honor, Beñat Ibarguren y Zuhaitz Letamendia se imponían al Kurene (Sopela); 40-32, y en la liga de Euskal Herria, Xabier Ibarguren e Imanol Olaran hacían lo propio ante la sociedad Adurtza (Gasteiz); 40-15.

En paleta cuero, categoría de honor, Aitor Luzuriaga y Azeari Andonegi perdían por tan solo 2 tantos; 35-33 ante la Real Sociedad. Y en la liga de Euskal Herria, Garikoitz Arrieta y Martín Mendikoa caían por la mínima; 35-34 ante el Kurene.