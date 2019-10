Aquella tamborrada matutina de 1987 Captura del vídeo de la matutina de 1987 con la compañía de tambores en la Plaza. Una grabación de esta actividad festiva se convierte en la comidilla del fin de semana EL DIARIO VASCO ORDIZIA. Martes, 15 octubre 2019, 00:32

Unas imágenes grababas en vídeo de una tamborrada matutina de hace años, se convertían, el sábado, en la comidilla de la localidad y esa formidable máquina de distribución que supone el teléfono móvil hacía que la cinta se pusiera en danza y que y llegara a cada terminal, en kalejira.

Y en esa pantalla de televisor personal y particular que brinda el propio móvil aparecía una grabación de poco más de cuatro minutos dedicados a la popular tamborrada, por la que desfilan muchísimos ordiziarras, y otros tantos la siguen desde las aceras y en la propia Plaza, como era entonces. Como conclusión, casi 5 minutos, de risas.

Una grabación de la tamborrada golfa que destila alegría, resulta multitudinaria, tanto dentro como fuera. Y supone un alarde de imaginación. Matutina que en cualquier caso, siempre tuvo a gala interpretar las diferentes marchas, como así se desprende del gesto de responsabilidad, con la más absoluta corrección. Compañías de tambores y barriles dirigidas, en aquellos años, por incombustibles de la fiesta; Alberto Garin (tambores) y Mikel Garmendia, en Ordizia 'Kutturru' (barriles).

Tras la grata sorpresa inicial, llegaba la ristra de preguntas. ¿De dónde ha salido esto?, curiosidad que quedaba sin aclarar aunque los más sesudos pasaban a hacer recuento de las concurridas comidas que habían tenido lugar ese día. Y a partir de ahí, de qué año se trata, el autor de la grabación, etc, todo ello sin perder de vista el repaso al multitudinario reparto, por activa o por pasiva, de todas y cada una de las caras que aparecen en la imagen.

Datar el año, que de salida las primeras voces situaban la película de los hechos entre 1987 al 90, reclamó recurrir a todo tipo de referencias, pero entre tanto personal reincidente costó algo zanjar la cuestión. Cruce de datos, que apuntaban definitivamente a 1987, cuestión que resolvía la cuadrilla Zumardi al garantizar que su carroza; el 'papamóvil' fue flor de una sola ocasión; la cita de 1987.

Tratándose de esa anualidad, días en los que el vídeo doméstico era habas contadas y de que quedaba claro que aquello no era algo improvisado sino que respondía a un guión, y a una labor de ensamblaje y postproducción, con voz en off, etc. Tocaba acudir a Andoni Murua e Iñaxito Garmendia, es decir a los amigos de 'Olde Bideo Produkzioak' para saber si estuvieron en el ajo.

Andoni Murua reseña que se trata de un extracto de un vídeo que sobre las fiestas patronales les encargó grabar el Ayuntamiento, «yo diría que fue un cometido que llevamos a cabo durante varios años, probablemente en 1985, 1986 y 1987, año en el que llegaba una nueva gama de cámaras y, en concreto para realizar ese trabajo, Sonny nos dejó una a modo de prueba. Eran vídeos contratados por el Ayuntamiento, que recogen la mayor parte de los actos festivos, con una duración de entre una y dos horas».

De aquellos años, apunta Iñaxito Garmendia, «me acuerdo que en 1985 grabamos uno con motivo del 25 aniversario de la Rondalla Laguntasuna, días», insiste, «en los que nadie tenía, aquí en la comarca, una cámara de vídeo por lo que en ese sentido son trabajos exclusivos». De la misma manera, y a petición del Consistorio, expone, «en 1988 filmamos los actos conmemorativos del 75 aniversario de la tamborrada».

Llegados a este punto, tocaba saber si se conservan esos documentos gráficos, pregunta a la que, en sentido afirmativo respondía Iñaki Hidalgo, reseñando que están a buen resguardo en el palacio Barrena, pero eso sí, en el mismo formato en el que se grabaron; VHS.

Y lo que son las cosas, tras la primera avalancha de envíos, llegaba una segunda cinta de esa matutina con 1 minuto más de grabación.