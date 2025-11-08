Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cubierta de la Plaza Mayor cuenta desde inicio de año con placas solares.

Ordizia

Taller sobre energías renovables en las viviendas en el programa Energia Argitu

La Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa impartirá una charla el jueves en la casa de cultura Barrena

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

La eficiencia energética es uno de los retos de las sociedades actuales. Además de la utilización responsable de la energía, también tiene en cuenta ... el origen de la misma. En este sentido, se impartirá este jueves, día 13, un taller para informar sobre la posibilidad de instalar energías renovables en las viviendas, organizado por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa. Esta charla se sitúa en el marco del programa Energia Argitu y se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Ordizia. El taller se impartirá en el palacio Barrena a las 17.30 horas.

