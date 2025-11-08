Taller sobre energías renovables en las viviendas en el programa Energia Argitu

La eficiencia energética es uno de los retos de las sociedades actuales. Además de la utilización responsable de la energía, también tiene en cuenta ... el origen de la misma. En este sentido, se impartirá este jueves, día 13, un taller para informar sobre la posibilidad de instalar energías renovables en las viviendas, organizado por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Oficina de Transformación Energética de Gipuzkoa. Esta charla se sitúa en el marco del programa Energia Argitu y se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Ordizia. El taller se impartirá en el palacio Barrena a las 17.30 horas.

En el taller explicarán los diferentes tipos de energía renovable existentes, ya que son muchas los sistemas que permiten generar y utilizar energía renovable en los hogares. Así, cada persona podrá seleccionar la más viable para su caso, dependiendo de las características de cada vivienda. La información se centrará en la generación de energía a través de placas fotovoltaicas y las posibilidades de autoconsumo individual, colectivo y de las comunidades energéticas locales.

Los participantes recibirán una 'Guía práctica de instalaciones de autoconsumo', con información práctica sobre el autoconsumo, tanto individual como colectivo, centrado en la generación fotovoltaica.

En el taller se darán a conocer las diferentes formas de generación energética disponibles para autoconsumo

Las personas que deseen participar en el taller, deben inscribirse antes del día 11, dado que es necesario conocer previamente el número de participantes para poder desarrollar estas sesiones correctamente.

Para ello habrá que escribir un correo electrónico a la dirección energiabulegoa@gipuzkoa.eus, llamar al número de teléfono 605 75 76 87 (de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00. Para más información, se puede consultar la web de Energia Argitu.