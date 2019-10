El sénior de balonmano cierra la pretemporada

El primer equipo urdiña cosechaba una derrota en Bergara en el último de los partidos de pretemporada. No jugó bien el conjunto ordiziarra, que se vio superado, en todo momento, por una escuadra mahonera mucho más rodada. Además, la ausencia de algunos jugadores del txoko se hizo notar, no pudiendo corregir las situaciones como procedía. Sin duda, este tipo de partidos, de darse, se tienen que dar en la época de preparación, cuando hay tiempo de subsanar errores y no con las prisas que marca la competición.

A pesar de no jugar bien el Ordizia siempre estuvo en la pelea, aunque, eso sí, a remolque en el marcador. Al descanso se llegó con un 13-10. En el segundo tiempo el partido siguió por los mismos derroteros, con ventajas locales de 2 y 3 goles, para llegar al final con un 27-23 en contra.

El juvenil masculino sigue en su buena línea de juego y este fin de semana, en Oñati, frente al Aloña Mendi, dejaba claro que tienen ganas de ser un equipo muy a tener en cuenta. Al descanso el conjunto urdiña se imponía 12-22, y al final del encuentro nos encontrábamos con un contundente 20-35, que dejaba clara la diferencia entre ambos equipos. Impresionante en sus dos encuentros el trabajo defensivo de los jugadores ordiziarras.

El P. Cerqueira, juvenil femenino, no conseguía la victoria en Astigarraga, pero lo que se vio en la pista no tuvo nada que ver con lo que dio de sí el partido anterior. El juego y la intensidad fueron muy distintos. El Ordizia peleó por conseguir la victoria, perdiendo 17-14 frente al Mundarro. Un encuentro en el que sobresalieron las defensas, y en el que la aportación en ataque fue muy escasa.

Triunfo del Ordizia Irurena, cadete femenino de segundo año, en su desplazamiento a Zarautz; 16-31, que dejaba clara la diferencia entre ambos conjuntos. Lo contrario fue lo que hizo el cadete masculino, que en un pobrísimo encuentro perdió 19-37, en Majori, frente al Leizaran.