Fin de semana sin suerte y cierre de temporada para el fútbol ordiziarra ORDIZIA. Jueves, 23 mayo 2019, 00:47

El Ordizia de Tercera División consumaba el previsible descenso a División de Honor Regional, ya que tras igualar, en Altamira, un 0-2 ante el Sestao, (segundo clasificado), los demás resultados tampoco le favorecieron. A pesar de ello, por nuestra parte, felicitar a toda la plantilla, por supuesto a los entrenadores y asistentes, así como a los aficionados, que han acudido a Altamira a animar a sus muchachos. Y a la junta directiva que ha creído en sus jugadores a los que, sabiendo las dificultades que entrañaba el empeño, les daba la oportunidad de intentarlo. Jugadores que lo han hecho desinteresadamente, sin cobrar nada. El resto de equipos de la categoría, poco o mucho, todos cobraban algo. Algunos jugadores hasta 3.000 euros.

Yendo al partido diremos que, a pesar de que los vizcaínos marcaban el 0-1 en el m.22 y el 0-2 en el m.79, los ordiziarras no se amilanaron ni dieron el encuentro por perdido, lo que les llevó a batir la meta visitante en el m.82 por mediación de Nace; 1-2 y a cargo de Erauskin, que anotaba el segundo tanto en el m.87; 2-2, pero lamentablemente no hubo tiempo para más. Como referencia de lo que ha sido la temporada reseñar un detalle que no es menor, ya que al Ordizia le han sacado 93 tarjetas amarillas, y 11 más, entre rojas directas y dobles amarillas.

Jugaron: Arruabarrena, Calderón, Jauregi, Antxon, Unanue, (Bereziartu), Altuna, Etxeberria,'Jonro' (Nace), Aratz Garmendia, Christian (Oskar Erauskin) y Regil.

Y el Primera Regional se quedaba con el gozo en un pozo ya que en el último partido de la fase de ascenso caía derrotado en Donostia ante el Kostkas con lo que el acariciado sueño, durante tanto tiempo, de jugar la próxima temporada en Preferente se desvanecía de la manera más cruel. Para el m.15, los donostiarras ya ganaban 1-0 y el 2-0 lo hacían sobre el m.80. Precisamente el Kostkas, ante el empate del Danena, era el que lograba el ascenso.

El Infantil de Honor no conseguía despedir la temporada con una victoria ya que el Real Unión se imponía 0-1 en el anexo, escuadra que se jugaba el pase a la siguiente fase. El gol lo marcaron los fronterizos en el m.45 tras un tiro desde unos 30 metros. De todas las formas, la temporada ha sido muy buena.

El Infantil Txiki no tuvo suerte en Tolosa en la lucha por un puesto del primero al cuarto. Para el descanso vencían los papeleros 3-0 al aprovecharse del despiste que llevaban los ordiziarras. Con la reanudación, los urdiñas se pusieron las pilas y anotaban el 3-1 y el 3-2, en un visto y no visto (Samber y Pérez) y contaron con alguna ocasión más. Todavía tienen una opción de jugar la Copa de Euskadi, si ganan el próximo partido, contra el perdedor del Antiguoko-Kostkas. Animo chavales, que podéis.

El Alevín nos daba la única alegría de la semana al vencer 2-1 al Astigarragako Mundarro. Los ordiziarras se fueron hasta el 2-0 (Ayerbe e Insausti) y con el partido controlado supieron nadar y guardar la ropa y aunque los de Donostialdea marcaron el 2-1, acabaron la temporada con una victoria y en la zona media alta de la tabla, a pesar del 0-0 que les dieron la semana pasada, en un partido en el que no se presentó el árbitro. Inaudito.