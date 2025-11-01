La Semana de la Montaña de Ordiziako Mendizaleak celebra su boda de diamante

OrdiziaLa Semana de la Montaña de Ordiziako Mendizaleak celebra su boda de diamante
Mikel Saez de Urabain y Paco Etxeberria explicarán la vía Bagabiltza abierta en Jirishanca y los enterramientos en Aralar
Ordizia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25
La montaña será protagonista una vez más en la Semana de la Montaña organizada por Ordiziako Mendizaleak que este año llega a su 60 ... edición. Serán cuatro días dedicados a la montaña desde este lunes hasta el jueves. Todas las actividades serán en el Palacio Barrena a las 19.00 horas, con asistencia libre. Los amantes de la montaña y de la naturaleza están invitados a participar en este ciclo.
Este lunes, como es tradición, los montañeros veteranos del Goierri abrirán la agenda de eventos. En este caso, presentarán el documental 'Zazpi euskal hiriburuetako zeharkaldia 1', un resumen de la travesía por las siete capitales de Euskal Herria que están llevando a cabo.
El martes será el turno de los anfitriones, en el que se proyectarán un resumen de las salidas organizadas este 2025, protagonizado por los contrastes, preparado por los integrantes de Ordiziako Mendizaleak.
Este lunes abrirán el ciclo los montañeros veteranos del Goierri con un trabajo que muestra su travesía por las siete capitales
El miércoles el montañero y escalador ordiziarra Mikel Saez de Urabain presentará 'Jirishanca 6.125. Perú. Ekialdeko hormaren igoera', un documental que narra la expedición a esta cima sudamericana, con la que abrieron una nueva vía, a la que bautizaron como Bagabiltza (900m, WI5).
Para cerrar el ciclo, el jueves el antropólogo y forense Paco Etxeberria ofrecerá la charla 'Hileta erritoak Aralarko kobazuloetan', en la que ahondará sobre los ritos funerarios en las cuevas de la Sierra de Aralar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión