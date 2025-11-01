La Semana de la Montaña de Ordiziako Mendizaleak celebra su boda de diamante

La montaña será protagonista una vez más en la Semana de la Montaña organizada por Ordiziako Mendizaleak que este año llega a su 60 ... edición. Serán cuatro días dedicados a la montaña desde este lunes hasta el jueves. Todas las actividades serán en el Palacio Barrena a las 19.00 horas, con asistencia libre. Los amantes de la montaña y de la naturaleza están invitados a participar en este ciclo.

Este lunes, como es tradición, los montañeros veteranos del Goierri abrirán la agenda de eventos. En este caso, presentarán el documental 'Zazpi euskal hiriburuetako zeharkaldia 1', un resumen de la travesía por las siete capitales de Euskal Herria que están llevando a cabo.

El martes será el turno de los anfitriones, en el que se proyectarán un resumen de las salidas organizadas este 2025, protagonizado por los contrastes, preparado por los integrantes de Ordiziako Mendizaleak.

El miércoles el montañero y escalador ordiziarra Mikel Saez de Urabain presentará 'Jirishanca 6.125. Perú. Ekialdeko hormaren igoera', un documental que narra la expedición a esta cima sudamericana, con la que abrieron una nueva vía, a la que bautizaron como Bagabiltza (900m, WI5).

Para cerrar el ciclo, el jueves el antropólogo y forense Paco Etxeberria ofrecerá la charla 'Hileta erritoak Aralarko kobazuloetan', en la que ahondará sobre los ritos funerarios en las cuevas de la Sierra de Aralar.