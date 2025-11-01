Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Saez de Urabain y Aritza Monasterio durante la expedición. M. SAEZ DE URABAN

Ordizia

La Semana de la Montaña de Ordiziako Mendizaleak celebra su boda de diamante

Mikel Saez de Urabain y Paco Etxeberria explicarán la vía Bagabiltza abierta en Jirishanca y los enterramientos en Aralar

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

La montaña será protagonista una vez más en la Semana de la Montaña organizada por Ordiziako Mendizaleak que este año llega a su 60 ... edición. Serán cuatro días dedicados a la montaña desde este lunes hasta el jueves. Todas las actividades serán en el Palacio Barrena a las 19.00 horas, con asistencia libre. Los amantes de la montaña y de la naturaleza están invitados a participar en este ciclo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Semana de la Montaña de Ordiziako Mendizaleak celebra su boda de diamante

La Semana de la Montaña de Ordiziako Mendizaleak celebra su boda de diamante